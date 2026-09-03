Spa Weekend w Kinie Światowid

Szalona, totalnie odjechana i bardzo kobieca komedia twórców serii „Kac Vegas” oraz „Złe mamuśki”. „Spa Weekend” od 4 września w Kinie Światowid.

Jane, Coco i Sophie - przyjaciółki z dzieciństwa - wyjeżdżają na ekskluzywny spa break do Palm Springs. Ma być cisza, regeneracja i luksusowe zabiegi. Wszystko idzie zgodnie z planem do momentu, gdy na miejscu pojawia się ich dawna przyjaciółka Mel - chodząca katastrofa. Od tej chwili relaks zmienia się w serię kompromitujących sytuacji, nieoczekiwanych wyznań i zbyt spontanicznych decyzji. Brzmi jak wymarzony wyjazd? Poczekajcie do pierwszego drinka.

Reżyser: Jon Lucas, Scott Moore

Produkcja: USA 2026

Obsada: Leslie Mann, Isla Fisher, Anna Faris, Michelle Buteau

Czas: 97 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.