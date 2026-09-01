Nowy rok szkolny na nowych zasadach

- Ślubujemy na sztandar szkoły, być dobrymi Polakami i kochać ojczyznę. Ślubujemy być pilnymi w nauce, wzorowymi z zachowania. Ślubujemy być dobrymi kolegami i godnie reprezentować imię naszej szkoły - takie słowa wypowiadali dzisiaj (1 września) uczniowie klas pierwszych. Zobacz zdjęcia z uroczystego, miejskiego rozpoczęcia roku szkolnego w SP 12.

Na sali gimnastycznej SP 12 zebrały się dzieci, rodzice, nauczyciele, reprezentanci Rady Miejskiej i przedstawiciele szkolnictwa wyższego. Podczas uroczystości odbył występ taneczno–wokalny tegorocznych pierwszoklasistów, dla których ten rok jest przecież wyjątkowy. Zostali oni przyjęci do grona uczniów.

Pasowania dokonał wiceprezydent Elbląga, Piotr Kowal.

- Wakacje dobiegły końca. Wierzę, że był to dla was czas udanego wypoczynku, pełen niezapomnianych chwil i zrealizowanych marzeń (..) Przekraczając progi szkół, otwieracie kolejny rozdział, pełen wyzwań, nowych możliwości oraz rozwijania ukrytych talentów i pasji – podkreślał Piotr Kowal, odczytując list od Michała Missana, prezydenta Elbląga.

Dziś odbyło się również uroczyste pożegnanie Małgorzaty Czyszek, która przez wiele lat zajmowała stanowisko dyrektora "dwunastki". Zastąpiła ją Katarzyna Kurek–Raszlińska, która do tej pory uczyła w placówce języka polskiego i pełniła funkcję wicedyrektora.

Nowy rok szkolny jest szczególny również ze względu na wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji zmiany. Najwięcej kontrowersji budzi zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły. Rodzice, których spotkaliśmy na uroczystości, dość pozytywnie oceniają nowe zasady, jednocześnie szukając alternatyw, które pozwolą im na kontakt z dzieckiem w nagłych przypadkach:

- Uważam, że bardzo dobrze, zresztą syn nigdy nie zabierał telefonu do szkoły i myślę, że jak najdłużej, żeby był taki zakaz.

- Musi być na pewno kontakt dziecka z domem, np. przez jakieś opaski. Nie musi być to telefon.

- Mój syn ma zegarek, taki, który nie łączy się z telefonem, tylko jest samodzielny, dziecko może z niego zadzwonić, dać znać - usłyszeliśmy od rodziców.

- Od września do żłobków miejskich trafi 261 maluchów. Edukację w placówkach i oddziałach przedszkolnych rozpocznie 2 377 dzieci, w tym 579 nowo przyjętych, natomiast z oferty przedszkoli niepublicznych korzysta dodatkowo 1 438 najmłodszych. W szkołach podstawowych naukę podejmie łącznie około 8 088 uczniów, z czego 971 pierwszoklasistów zasiądzie w 44 oddziałach klas I. Z kolei mury elbląskich szkół ponadpodstawowych wypełni około 6 200 uczniów, w tym 1 518 nowo przyjętych do klas pierwszych , spośród których 616 osób będzie uczyć się w technikach, 606 w liceach ogólnokształcących, a 296 w branżowych szkołach I stopnia. Łącznie ponad 17 000 dzieci i młodzieży rozpoczyna nowy rok szkolny w Elblągu - informuje Biuro Prezydenta Miasta.

Uczniom, nauczycielom, rodzicom, życzymy udanego roku szkolnego.