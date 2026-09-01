Radny został też dyrektorem

Piotr Opaczewski, elbląski radny i były wicewojewoda warmińsko-mazurski, został dyrektorem biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego. Wygrał konkurs, ogłoszony przez władze związku, któremu przewodniczy prezydent Elbląga Michał Missan.

Piotr Opaczewski ma 47 lat, był radnym Rady Miejskiej w Elblągu z listy PiS w latach 2018-2021 (wcześniej był członkiem Platformy Obywatelskiej), po czym decyzją ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego został wicewojewodą warmińsko-mazurskim, w 2024 roku ponownie zdobył mandat radnego, który pełni do dzisiaj.

W 2025 roku Piotr Opaczewski odszedł z PiS, wcześniej był przez partię zawieszony za głosowanie za absolutorium z wykonania budżetu dla prezydenta Michała Missana (KO). Teraz okazuje się, że został dyrektorem biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego, utworzonego z inicjatywy prezydenta Elbląga. Wygrał konkurs na to stanowisko, w którym wystartowały dwie osoby. Pod decyzją o powołaniu go na dyrektora biura widnieje podpis Michała Missana.

- Wystartowałem w konkursie na dyrektora biura, bo chcę rozwijać nasz region pod względem gospodarczym i turystycznym. Zawsze podkreślałem, że tylko współpraca między Elblągiem a okolicznymi samorządami może przynieść efekty. Związek daje na to szansę – mówi Piotr Opaczewski.

W rozmowie z nami przyznał, że nadal będzie łączył mandat radnego z pracą dla samorządowego związku.

– Przepisy na to pozwalają, mam też opinie prawne, które nie widzą tutaj kolizji. Związek nie jest organem samorządu Elbląga – przekonuje.

Jak zatem będzie głosował, czy na sesji Rady Miejskiej będą rozpatrywane kwestie działalności związku, którego Elbląg jest członkiem?

– Z pewnością wstrzymam się od głosu – deklaruje.

Piotr Opaczewski zastrzega, że nie jest obecnie członkiem żadnej partii politycznej i nie chce nim być, choć planuje wstąpienie do stowarzyszenia Rozwój Plus tworzonego przez Mateusza Morawieckiego.

– Nadal uważam, że 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy to był dla naszego kraju najlepszy czas i szkoda, że doszło w PiS do podziału. Uważam tez, że obecny rząd nie działa zbyt dobrze, ale nie zamierzam kwestii polityki krajowej przekładać na lokalne podwórko. Zawsze uważałem, że w samorządach potrzebna jest współpraca a nie konflikty i tego się będę trzymał – mówi nam Piotr Opaczewski. – Zawsze też podkreślałem, że współpraca z prezydentem Missanem, w porównaniu z poprzednimi władzami Elbląga, jest efektywna, podkreślali to zresztą także inni elbląscy radni PiS – dodaje.

Jakie zadania jako dyrektora biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zalewu Wiślanego go czekają?

– Nie będę zajmował się jedynie administrowaniem, bo inaczej bym w konkursie nie wystartował. Chcę integrować Elbląg z okolicznymi gminami i powiatami, rozwijać naszą współpracę pod kątem turystycznym i gospodarczym. Jednym z elementów powinien być powrót Kolei Nadzalewowej, chcę też działać na rzecz transformacji energetycznej w regionie, stworzyć wspólną ofertę inwestycyjną związku – dodaje Piotr Opaczewski.

Umowę ze związkiem Piotr Opaczewski podpisał na razie do końca listopada.

Więcej o Piotrze Opaczewskim w naszym dziale "Who i who"