 SpongeBob: Klątwa Pirata w Kinie Światowid

SpongeBob i jego przyjaciele z Bikini Dolnego wyruszają w rejs w swoim największym, zupełnie nowym, nie do przegapienia wydarzeniu kinowym. „SpongeBob: Klątwa Pirata” od 25 grudnia w Kinie Światowid.

Zdesperowany, aby zostać wielkim facetem, SpongeBob wyrusza, aby udowodnić swoją odwagę Panu Krabsowi, podążając za Latającym Holendrem - tajemniczym piratem-duchem - podczas przygody, która zabierze go w najgłębsze głębiny morskie, gdzie żadna gąbka nie dotarła wcześniej.

Reżyser: Derek Drymon

Produkcja: USA 2025

Czas: 90 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.