Szkoła magicznych zwierząt 3 w Światowidzie

Pełna humoru i wzruszających momentów przygoda, która udowodni, że prawdziwa magia tkwi w przyjaźni i trosce o naszą planetę. „Szkoła magicznych zwierząt 3” od 22 sierpnia w Kinie Światowid.

Nowe zwierzaki, nowa przygoda! W magicznej szkole Winterstein Ida i jej przyjaciele, z pomocą nowych, mówiących ludzkim głosem zwierzaków, muszą wybrać między ratowaniem zagrożonego lasu a pogonią za zasięgami i internetową sławą. W magicznej szkole wybucha prawdziwy chaos! Gdy lokalny las zostaje zagrożony wycinką, Ida i jej gadający lis Rabbat muszą zjednoczyć szkołę w walce o jego ocalenie. Ale zadanie okazuje się trudniejsze niż myśleli – podczas gdy inni chcą bronić przyrody, Helene marzy o viralowej sławie dzięki hitowej piosence i pokazowi mody znanej influencerki. Do szkoły dołączają też nowe ekscentryczne zwierzęta, wege-krokodyl Rick i humorzasty kot Karajan, których pomysły jeszcze bardziej stawiają wszystko na głowie! Czy magiczna społeczność zdoła się porozumieć, zanim będzie za późno?

Reżyser: Sven Unterwaldt Jr.

Produkcja: Niemcy 2024

Obsada: Loris Sichrovsky, Emilia Maier, Nadja Uhl, Lilith Julie Johna, Luis Vorbach, Emilia Pieske

Czas: 105 min