Film śledzi przez pięć lat codzienne życie rodzeństwa – Todda i jego młodszej siostry Stelli. Kamera ukazuje ich relacje, emocje i codzienne wyzwania, tworząc intymny i autentyczny portret dorastania. Produkcja miała światową premierę na Thessaloniki Documentary Festival.

Todd & Super‑Stella został wyróżniony ECFA Award 2025 – prestiżową nagrodą European Children's Film Association dla najlepszego europejskiego filmu dokumentalnego dla dzieci.

Mari Monrad Vistven jest norweską reżyserką i producentką z niemal 20-letnim doświadczeniem w branży filmowej i telewizyjnej. Realizowała produkcje dokumentalne, fabularne, reklamy oraz teledyski, a wcześniej pracowała jako montażystka seriali dokumentalnych. Vistven była także fotografką prasową i reklamową. Od 2015 roku pełni funkcję producentki i dyrektorki generalnej w studiu Medieoperatørene AS. Jej styl charakteryzuje się empatycznym podejściem do bohaterów i realistycznym pokazywaniem codziennego życia – co szczególnie widać w Todd & Super‑Stella.

Pokaz filmu w Światowidzie to nie tylko możliwość obejrzenia przedpremierowo nagradzanego dokumentu, ale również okazja do spotkania z reżyserką i zadania pytań o proces twórczy czy inspiracje.

Data: 02.12.2025, godz. 17:30

Miejsce: Sala studyjna Kina Światowid w Elblągu

Czas trwania filmu: 82 minuty

Kategoria wiekowa: 7+

Więcej informacji o Festiwalu: www.kino.swiatowid.elblag.pl

Bilety kupicie: www.bilet.swiatowid.elblag.pl

5. Festiwal Filmów Familijnych odbędzie się w Kinie Światowid w dniach 1 - 7 grudnia 2025 roku. Projekt zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga i współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.