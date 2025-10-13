Van Gogh w cyklu Filmy o sztuce

Kino Światowid zaprasza na niezwykły cykl filmów o sztuce! Bohaterem najbliższego spotkania będzie holenderski mistrz – Van Gogh.

Już 15 października o godz. 12:00 i 18:00 będzie można zobaczyć fascynujący dokument „Van Gogh. Nowa wielka wystawa” – wyjątkową podróż po życiu i twórczości jednego z najbardziej znanych artystów w historii.

Z okazji 200-lecia otwarcia National Gallery i 100-lecia zakupu pierwszych dzieł Van Gogha, londyńskie muzeum przygotowało największą w dziejach Wielkiej Brytanii wystawę poświęconą temu artyście. Film przenosi widzów w sam środek tej ekspozycji, pozwalając odkryć na nowo geniusz i dramatyczną wrażliwość twórcy.

„Van Gogh. Nowa wielka wystawa” ukazuje lata, które artysta spędził na południu Francji – okres pełen pasji, intensywnego tworzenia i artystycznych przełomów. To wtedy Van Gogh przekształcił codzienność w poetyckie wizje, pełne symboli i emocji, tworząc swoje najbardziej znane arcydzieła.

Reżyseria: David Bickerstaff

Produkcja: Wielka Brytania, 2024

Czas trwania: 90 minut

Bilety: 25 zł – dostępne online na www.bilet.swiatowid.elblag.pl lub w kasie Kina Światowid.