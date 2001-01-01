W ciemności w Kinie Światowid 

Kino Światowid kontynuuje świętowanie 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej! Z tej okazji zapraszamy na kolejny wyjątkowy seans w ramach cyklu filmów dofinansowanych przez PISF. Tym razem będzie to nominowany do Oscara film „W ciemności”, który pokażemy już 15 sierpnia 2025 o godzinie 18:00. Bilety są już dostępne w sprzedaży.

„W ciemności” to wzruszająca opowieść oparta na faktach, która porusza tematy heroizmu, moralności i przeżyć wojennych. Film reżyserii Agnieszki Holland przenosi nas do Lwowa, gdzie, w trakcie II wojny światowej, niemieccy okupanci dokonują brutalnych represji na Żydach. Główny bohater, Leopold Socha (w tej roli Robert Więckiewicz), to polski kanalista, który podejmuje ryzyko, by ratować ukrywających się Żydów, chociaż jego decyzje nie są jednoznaczne, a pomoc wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem.

Film ukazuje głęboką przemianę moralną bohatera, który początkowo kieruje się chęcią zysku, a z czasem staje się świadkiem i uczestnikiem dramatycznych wydarzeń, które zmieniają jego życie na zawsze. „W ciemności” to film, który nie tylko oddaje hołd ofiarom wojny, ale także stawia pytania o granice człowieczeństwa i odwagę w obliczu zagrożenia. To opowieść o odpowiedzialności, poświęceniu i walce z własnymi słabościami.

Film Agnieszki Holland zyskał międzynarodowe uznanie, zdobywając nominację do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny, a także szereg innych nagród. W obsadzie znalazły się znakomite nazwiska, takie jak Robert Więckiewicz, Kinga Preis, Julia Kijowska i Wojciech Pszoniak.

„W ciemności” to propozycja dla widzów, którzy szukają kina, które porusza ważne tematy historyczne i ludzkie, zmusza do refleksji, ale także oferuje niepowtarzalne emocje. To film, który przypomina nam o wartościach takich jak odwaga, solidarność i niezłomność w obliczu najgorszego.

Serdecznie zapraszamy na „W ciemności” – film, który nie pozwala o sobie zapomnieć.

Program cyklu w Kinie Światowid:

19.08.2025 IDA godz. 18:00

22.08.2025 IO godz. 18:00

26.08.2025 KATYŃ godz. 18:00

29.08.2025 ZIMNA WOJNA godz. 18:00

