Warsztaty i pokaz z Agatą Dudą-Gracz

Agata Duda-Gracz przeprowadzi warsztaty z zespołem aktorskim Teatru im. Aleksandra. Wystąpi też z nim na scenie w pokazie dla publiczności, który już 30 października o godz. 17 na Dużej Scenie. Bilety już w sprzedaży!

Agata Duda-Gracz, córka malarza Jerzego Dudy-Gracza, jest wybitną reżyserką, scenografką i autorką scenariuszy. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydział Reżyserii Dramatu w krakowskiej PWST. Pracując w najważniejszych ośrodkach teatralnych w Polsce, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk czy Poznań, artystka realizuje przedstawienia charakteryzujące się wyrazistą warstwą wizualną oraz głęboką metaforą. Jej twórczość często stawia widza w konfrontacji z trudnymi tematami, balansując między sacrum a profanum i badając kondycję ludzką w ekstremalnych warunkach. Jest laureatką licznych prestiżowych nagród za reżyserię i scenografię, w tym Złotego Lauru za mistrzostwo w sztuce, Złotego Yoricka na Festiwalu Szekspirowskim oraz Nagrody Kapituły im. Aleksandra Bardiniego za całokształt pracy artystycznej.

Po wspaniale przyjętym i szeroko komentowanym spektaklu „Memling, czyli historia końca świata” (Teatr Wybrzeże w Gdańsku, premiera 3.10.2025 r.) Agata Duda-Gracz zawita do elbląskiego Teatru.

Podczas swojej wizyty Agata Duda-Gracz nie tylko pozna elbląską scenę, ale przede wszystkim przeprowadzi kilkudniowe, intensywne warsztaty z zespołem aktorskim Teatru. Aktorzy będą mieli wyjątkową szansę zanurzyć się w jej unikalny proces twórczy. Praca skupi się na budowaniu roli i wydobywaniu prawdy emocjonalnej postaci, realizowanej poprzez techniki improwizacji. Co ciekawe, materiałem do tych poszukiwań będą autorskie teksty samej reżyserki, bazujące na twórczości Williama Szekspira.

To niepowtarzalna okazja dla środowiska teatralnego i widzów, by przyjrzeć się, jak rodzi się teatralna wizja jednej z najważniejszych postaci polskiej reżyserii. Owocem tych warsztatów będzie pokaz podsumowujący, na który zapraszamy już dziś. Bilety do kupienia w kasie i na stronie teatru (LINK).

Termin pokazu 30 października, godz. 17:00 Duża Scena. Zapraszamy!