 Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa w Kinie Światowid

Zabawna, przygodowa, brytyjska animacja dla całej rodziny, która pokazuje, że choć czasy zmieniają się też w bajkowych królestwach, to wciąż dobro zwycięża. „Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa” od 30 stycznia w Kinie Światowid.

Za siedmioma górami i lasami, nagle zaczynają znikać wszystkie księżniczki z bajek. Następna na liście złego czarnoksiężnika jest Nina. Księżniczka Nina jest jednak inna niż wszystkie znane księżniczki. Mądrze wychował ją król, aby miała waleczne i nieustraszone serce. Gdy czarnoksiężnik Kezabor zleci smokowi porwanie Niny, na jej ratunek ruszy nietypowa ekipa ratunkowa. Trzech starających się o jej rękę książąt i niepozorny, ale bardzo mądry i zakochany w Ninie chłopak o imieniu Ronin.

Reżyser: Alex Tcitcilin

Produkcja: Wielka Brytania, Cypr 2024

Czas: 94 min

