Zniknął Piekarczyk-listonosz. Policja pyta o mężczyznę ze zdjęcia (aktualizacja)

Wychodzi na to, że figurka Piekarczyka jest przedmiotem pożądania nie tylko turystów pragnących zrobić przy niej zdjęcie, ale też złodziei. Pierwszą próbę kradzieży udaremnił przechodzień, za drugim razem sprawca niestety dopiął swego. Szuka go policja.

Figurka Piekarczyka-listonosza została zamontowana przy budynku Poczty Polskiej przy pl. Słowiańskim. Tydzień temu próbował ją ukraść nieznany sprawca, który wyrwał ją z fundamentu. Zauważył to jeden z przechodniów, który ruszył w pogoń za złodziejem. Sprawca zdołał uciec, ale figurkę porzucił w czasie ucieczki.

Piekarczyk-listonosz wrócił na swoje miejsce, ale długo go nie zagrzał. Okazuje się, że po raz drugi stał się obiektem kradzieży. Tym razem na dobre.

- Figurka Piekarczyka została skradziona. Sprawa została zgłoszona na policję – informuje Biuro Prezydenta Elbląga w mailu do redakcji.

Straty, jakie poniosło miasto w skutek kradzieży, to 10 tys. złotych. - Dbajmy razem o nasze miasto i szanujmy miejsca oraz symbole, które są częścią naszej lokalnej tożsamości” – apelowały władze miasta niedawno w mediach społecznościowych na profilu Miasto Elbląg.

