Dwaj mężczyźni zostali zatrzymani przez policjantów operacyjnych elbląskiej Policji niedługo po tym, jak odebrali od seniorki 136 tysięcy złotych. Wprowadzali w błąd swoje ofiary w trakcie rozmowie telefonicznej. Podawali się za policjantów i pod pozorem ujęcia „prawdziwych złodziei” nakłaniali osoby do przekazania im pieniędzy. 22-latek został tymczasowo aresztowany. Jak się okazało, to nie pierwsze takie przestępstwo na jego koncie.

W pierwszej połowie marca 2026 roku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w efekcie pracy operacyjnej zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o udział w oszustwach popełnianych metodą „na legendę”.

W tym konkretnym przypadku tą legendą była historia, w której oszuści podawali się za policjantów rozpracowujących szajkę złodziei. Seniorka z Braniewa, do której zadzwonili, miała im pomóc w ujęciu przestępców poprzez udział w akcji policjantów. Kobieta niestety dała się zmanipulować oszustom i przekazała im 136 tysięcy złotych.

Przestępcy nie nacieszyli się jednak zbyt długo zdobyczą. 19-latek i jego 22-letni kompan zostali zatrzymani przez prawdziwych policjantów niemal bezpośrednio po dokonaniu oszustwa. Policjanci operacyjni Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Elblągu zabezpieczyli w samochodzie podejrzanych gotówkę, którą ci wcześniej mieli odebrać od oszukanej kobiety.

Jak się szybko okazało, ten czyn nie był jedynym, jaki jest przypisywany 22-letniemu zatrzymanemu. Mężczyzna usłyszał zarzuty dwóch innych podobnych oszustw popełnionych na terenie Elbląga. Miały one miejsce w lutym tego roku. W tym przypadku sprawca miał posługiwać się metodą "na wnuczka", gdzie wprowadzał w błąd rozmówcę poprzez informację o wypadku jaki miał spowodować jego wnuk i w ten sposób doprowadzać do wyłudzenia pieniędzy.

Do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie 22-latka oraz dozór policyjny wobec 19-latka. Sąd aresztował starszego mężczyznę na 3 miesiące. Za oszustwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.