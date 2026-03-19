Radni zdecydują, czy tu powstanie osiedle

Czy Rada Miejska w Elblągu zgodzi się na budowę nowego osiedla między ul. Częstochowską, Legionów i ks. Tylutkiego? Decyzja ma zapaść 26 marca. Do wniosku dewelopera okoliczni mieszkańcy zgłosili prawie 30 uwag. Uprawnione instytucje zaopiniowały lokalizację pozytywnie.

Firma Ekobud z Ostródy planuje budowę małego osiedla w kwartale ulic Częstochowska, ks. Tylutkiego - Legionów – Królewiecka. Na powierzchni ponad 21 tys. m kw. mają powstać trzy budynki z wielopoziomowymi halami garażowymi i garażami indywidualnymi. Mają mieć osiem kondygnacji, a jedna z działek ma być w pełni przeznaczona na ogólnodostępny teren rekreacyjny. Na nowym osiedlu ma powstać 250 mieszkań i ponad 330 miejsc parkingowych. Inwestycja ma być realizowana na podstawie przepisów tzw. ustawy lex deweloper, dlatego na jej lokalizację zgodę musi wyrazić Rada Miejska.

Urzędnicy analizując wniosek stwierdzili, że wniosek spełnia wymogi formalne i jest zgodny z planem ogólnym gminy. Uprawnione do opiniowania wniosku instytucje wydały pozytywne opinie.

- Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna pozytywnie zaopiniowała lokalizację planowanej inwestycji mieszkaniowej jednocześnie zwracając uwagę na konieczność zachowania istniejących wartości przyrodniczych terenu. Zaproponowała także przeprowadzenie analizy ruchu dla projektowanej inwestycji i uwzględnienie jej wyników w projekcie drogowym oraz wskazała, że projektowane tereny rekreacyjne powinny pełnić funkcję ogólnodostępną o funkcji parkowej – czytamy w projekcie uchwały na ten temat.

Jak informują urzędnicy, uwagi dotyczyły głównie: „niezgodności inwestycji z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mieszkańcy podnosili kwestię, iż podejmując decyzje o zakupie swoich nieruchomości kierowali się zapisami obowiązującego planu, który określał charakter i skalę przyszłej zabudowy w tej części osiedla); zwiększenia uciążliwości komunikacyjnych w rejonie ulic Legionów, Częstochowska, Królewiecka; prognozowanych problemów z infrastrukturą społeczną w zakresie dostępu do szkół i przedszkoli; ograniczenia terenów istniejącej zieleni naturalnej; wzrostu uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich budynków (hałas, przesłanianie, zacienianie).

Na sesję RM 26 marca przygotowano dwie wersje uchwały – w sprawie zgody na lokalizację inwestycji i w sprawie odmowy. Decyzja należy do radnych.