Przemoc ma konsekwencje
Pod tym hasłem 21 marca w Elblągu odbędzie się konferencja poświęcona problemowi przemocy. Prelegenci i uczestnicy porozmawiają o tym, czym jest przemoc, jakie przyjmuje formy oraz jak rozpoznać pierwsze sygnały krzywdzenia – zarówno te oczywiste, jak i łatwe do przeoczenia w codziennym pośpiechu.
Poruszone zostaną kwestie tego, jak reagować, gdy coś budzi niepokój, gdzie i jak szukać bezpiecznej pomocy oraz jakie wsparcie oferują służby i instytucje działające na terenie Elbląga. Dowiecie się, co możecie zrobić, aby nie pozostać biernym świadkiem i jak nasza reakcja może realnie zmienić czyjeś życie.
Początek konferencji o godz. 12. Wydarzenie ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny.
Prelegenci:
- Joanna Kawiecka, psycholożka, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu „Przemoc niejedno ma imię – perspektywa psychologiczna”,
- Monika Wróblewska, KMP w Elblągu, Piotr Szałkowski, KMP w Elblągu „Procedura Niebieskiej Karty”,
- prezes Fundacji „Życie bez Retuszu” „Cisza, w której rodzi się przemoc. O mechanizmach niewidocznych dla systemu”,
- godz. 13.20 -13.40 przerwa kawowa,
- Anna Olszewska, adwokatka, mediator „Prawne możliwości wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej”,
- Agnieszka Siulecka, kierowniczka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, „Kompleksowa pomoc osobom z problemami przemocy domowej”.
Zakończenie około godziny 14.15.
Organizatorem wydarzenia jest Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek.
Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl jest patronem medialnym konferencji