Przemoc ma konsekwencje

 Elbląg, Przemoc ma konsekwencje
Pod tym hasłem 21 marca w Elblągu odbędzie się konferencja poświęcona problemowi przemocy. Prelegenci i uczestnicy porozmawiają o tym, czym jest przemoc, jakie przyjmuje formy oraz jak rozpoznać pierwsze sygnały krzywdzenia – zarówno te oczywiste, jak i łatwe do przeoczenia w codziennym pośpiechu.

Poruszone zostaną kwestie tego, jak reagować, gdy coś budzi niepokój, gdzie i jak szukać bezpiecznej pomocy oraz jakie wsparcie oferują służby i instytucje działające na terenie Elbląga. Dowiecie się, co możecie zrobić, aby nie pozostać biernym świadkiem i jak nasza reakcja może realnie zmienić czyjeś życie.

 

Początek konferencji o godz. 12. Wydarzenie ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny.

 

Prelegenci:

  • Joanna Kawiecka, psycholożka, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu „Przemoc niejedno ma imię – perspektywa psychologiczna”,
  • Monika Wróblewska, KMP w Elblągu, Piotr Szałkowski, KMP w Elblągu „Procedura Niebieskiej Karty”,
  • prezes Fundacji „Życie bez Retuszu” „Cisza, w której rodzi się przemoc. O mechanizmach niewidocznych dla systemu”,
  • godz. 13.20 -13.40 przerwa kawowa,
  • Anna Olszewska, adwokatka, mediator „Prawne możliwości wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej”,
  • Agnieszka Siulecka, kierowniczka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, „Kompleksowa pomoc osobom z problemami przemocy domowej”.

Zakończenie około godziny 14.15.

Organizatorem wydarzenia jest Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek.

 

Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl jest patronem medialnym konferencji

