Przemoc ma konsekwencje

Pod tym hasłem 21 marca w Elblągu odbędzie się konferencja poświęcona problemowi przemocy. Prelegenci i uczestnicy porozmawiają o tym, czym jest przemoc, jakie przyjmuje formy oraz jak rozpoznać pierwsze sygnały krzywdzenia – zarówno te oczywiste, jak i łatwe do przeoczenia w codziennym pośpiechu.

Poruszone zostaną kwestie tego, jak reagować, gdy coś budzi niepokój, gdzie i jak szukać bezpiecznej pomocy oraz jakie wsparcie oferują służby i instytucje działające na terenie Elbląga. Dowiecie się, co możecie zrobić, aby nie pozostać biernym świadkiem i jak nasza reakcja może realnie zmienić czyjeś życie.

Początek konferencji o godz. 12. Wydarzenie ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny.

Prelegenci:

Joanna Kawiecka, psycholożka, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu „Przemoc niejedno ma imię – perspektywa psychologiczna”,

psycholożka, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu „Przemoc niejedno ma imię – perspektywa psychologiczna”, Monika Wróblewska , KMP w Elblągu, Piotr Szałkowski, KMP w Elblągu „Procedura Niebieskiej Karty”,

, KMP w Elblągu, KMP w Elblągu „Procedura Niebieskiej Karty”, prezes Fundacji „Życie bez Retuszu” „Cisza, w której rodzi się przemoc. O mechanizmach niewidocznych dla systemu”,

„Cisza, w której rodzi się przemoc. O mechanizmach niewidocznych dla systemu”, godz. 13.20 -13.40 przerwa kawowa,

Anna Olszewska, adwokatka, mediator „Prawne możliwości wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej”,

adwokatka, mediator „Prawne możliwości wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej”, Agnieszka Siulecka, kierowniczka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej, „Kompleksowa pomoc osobom z problemami przemocy domowej”.

Zakończenie około godziny 14.15.

Organizatorem wydarzenia jest Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek.

Elbląska Gazeta Internetowa portel.pl jest patronem medialnym konferencji