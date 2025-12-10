 Zgiń kochanie w Kinie Światowid

Przejmująca opowieść o macierzyństwie, miłości i pożądaniu, które potrafią być równie piękne, co niszczące. „Zgiń kochanie” od 12 grudnia w Kinie Światowid.

Grace i Jackson wprowadzają się do położonego na odludziu domu, by wkrótce powitać na świecie swoje pierwsze dziecko. Nowe życie okazuje się dużo trudniejsze niż oczekiwali. Spędzająca długie dni jedynie z dzieckiem, Grace zaczyna przejawiać coraz dziwniejsze zachowania. Niekontrolowane fale pożądania, irracjonalnego lęku czy nawet agresji, wprowadzają w życie rodzinne coraz większy chaos. W miarę, jak rzeczywistość Grace ustępuje miejsca dzikim fantazjom, staje się jasne, że dzieje się z nią coś bardzo niepokojącego.

Reżyser: Lynne Ramsay

Produkcja: USA 2025

Obsada: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek, Nick Nolte

Czas: 120 min

