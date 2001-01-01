„Zimna Wojna” w Kinie Światowid

Kino Światowid kontynuuje cykl wyjątkowych projekcji z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej! 29 sierpnia o godzinie 18:00 zapraszamy na film „Zimna Wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Bilety są już dostępne!

„Zimna Wojna” to film, który oczarowuje, wzrusza i porusza głębokie emocje. Reżyser, mistrz opowieści filmowych, zabiera nas w podróż przez burzliwą historię miłości, która rozwija się na tle zimnowojennej Europy. Opowiada o uczuciu pomiędzy dwójką ludzi, Wiktorem i Zuzanną, którzy próbują się odnaleźć w świecie pełnym ideologicznych podziałów, politycznych napięć i osobistych tragedii.

W filmie Pawlikowskiego miłość jest zarazem czymś nieuchwytnym, jak i destrukcyjnym – jej siła jest niezatarte ślady na losach bohaterów. To historia o tęsknocie, zdradzie, wolności i zniewoleniu, które ukazują nie tylko intymne przeżycia bohaterów, ale również szerszy kontekst zimnej wojny, której konsekwencje dotykają zarówno jednostki, jak i całe społeczeństwa.

„Zimna Wojna” jest filmem, który przyciąga nie tylko swoją fabułą, ale i wizualnym pięknem. Doskonała reżyseria Pawlikowskiego, niepowtarzalna zdjęciowa narracja (autor zdjęć Łukasz Żal) oraz muzyka Marcina Maseckiego tworzą razem niezapomniany klimat, który wzmacnia emocjonalny ładunek filmu. Estetyka czarno-białych kadrów, surowa forma i minimalizm sprawiają, że „Zimna Wojna” to dzieło, które zapada w pamięć na długo.

Film zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym Złotą Palmę na Festiwalu Filmowym w Cannes, a także nominację do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Jest to kolejny ważny punkt w dorobku Pawła Pawlikowskiego, który po „Idzie” potwierdza swoją pozycję wśród najlepszych reżyserów współczesnego kina.

Serdecznie zapraszamy na „Zimną Wojnę” – film, który łączy uniwersalne tematy miłości, historii i poświęcenia, zmuszając do głębszej refleksji nad naszą przeszłością i teraźniejszością.

