Autostrada. Wygraj nową książkę Agnieszki Pietrzyk w naszym konkursie

Miłośników mocnych literackich wrażeń zapraszamy we wtorek, 16 czerwca, o godz. 18:00 do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Agnieszką Pietrzyk z okazji premiery najnowszej książki autorki – thrillera „Autostrada”. Wstęp wolny. W naszym konkursie do wygrania jest właśnie nowe dzieło elblążanki.

Jak ją zdobyć? Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie: Która dotychczasowa książka Agnieszki Pietrzyk podoba Ci się najbardziej i dlaczego?

Autorom najciekawszej naszym zdaniem odpowiedzi przyznamy książkę – do odebrania wyłącznie podczas spotkania autorskiego! Odpowiedź wyślij mailem na konkurs@portel.pl (w tytule maila wpisz "Autostrada", a w treści dodaj także swój numer telefonu, co ułatwi kontakt i zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu).

Na odpowiedzi czekamy do 14 czerwca włącznie, 15 czerwca wyłonimy zwycięzcę.

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1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

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