Rozpoczynają budowę komunałek

W lipcu rusza budowa nowych mieszkań komunalnych w Pasłęku. Inwestycja będzie kosztowała niemal 7,5 mln zł, a gmina otrzymała na nią dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Komunałki zostaną wybudowane przy ul. Spółdzielczej.

- W ramach przedsięwzięcia powstaną dwa trzykondygnacyjne budynki komunalne, w których znajdzie się osiemnaście mieszkań o powierzchni około 36,5 m² oraz 58,5 m². Lokale mieszkalne usytuowane na parterze zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co zapewni ich pełną dostępność i komfort użytkowania - informuje Urząd Miejski w Pasłęku.

Umowę z wykonawcą – pasłęcką firmą PRIMBUD – podpisano 17 lipca. Jej wartość to niemal 7,5 mln zł. Władze Pasłęka pozyskały na nią dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie blisko 6 mln zł. Budowa mieszkań rozpocznie się już w lipcu. Lokale mają być gotowe do użytkowania z końcem 2028 roku.