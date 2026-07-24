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Rozpoczynają budowę komunałek

 Elbląg, Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu,
Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację tekstu, fot. pixabay

W lipcu rusza budowa nowych mieszkań komunalnych w Pasłęku. Inwestycja będzie kosztowała niemal 7,5 mln zł, a gmina otrzymała na nią dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Komunałki zostaną wybudowane przy ul. Spółdzielczej.

- W ramach przedsięwzięcia powstaną dwa trzykondygnacyjne budynki komunalne, w których znajdzie się osiemnaście mieszkań o powierzchni około 36,5 m² oraz 58,5 m². Lokale mieszkalne usytuowane na parterze zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co zapewni ich pełną dostępność i komfort użytkowania - informuje Urząd Miejski w Pasłęku.

Umowę z wykonawcą – pasłęcką firmą PRIMBUD – podpisano 17 lipca. Jej wartość to niemal 7,5 mln zł. Władze Pasłęka pozyskały na nią dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie blisko 6 mln zł. Budowa mieszkań rozpocznie się już w lipcu. Lokale mają być gotowe do użytkowania z końcem 2028 roku.

- Powstanie nowych mieszkań komunalnych zwiększy dostępność lokali dla mieszkańców, poprawi warunki mieszkaniowe wielu rodzin oraz przyczyni się do dalszego rozwoju miasta – czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Pasłęku.


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