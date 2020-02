Lodowisko: wygraj bilety

Lodowisko „Helena” znowu tętni życiem. Z uroków ślizgawki MOSiR-u korzystają elblążanie w różnym wieku. Dla naszych Czytelników mamy pięć podwójnych zaproszeń na weekend.

Lodowisko będzie do dyspozycji mieszkańców w każdy wtorek, czwartek i piątek w dwóch sesjach, rozpoczynających się o godz. 18.00 i 19.00. W weekendy (sobota i niedziela) obiekt będzie dostępny dla mieszkańców w godz. 12.30-18.30.



Dla naszych Czytelników mamy do wygrania pięć podwójnych zaproszeń na weekend. Aby je wygrać, należy przesłać wiadomość na adres konkurs@portel.pl, w temacie wiadomości wpisując hasło lodowisko: a w treści swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego chcesz wygrać bilety na lodowisko? Wygrywa osoba, która najciekawiej odpowie na to pytanie. Rozwiązanie konkursu 27 lutego.



UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.



1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl