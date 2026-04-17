Oni pokazali Młodzieżowe Strony Elbląga i wygrali w konkursie

Przez ostatnie tygodnie zapraszaliśmy do dodawania Waszych filmów, pokazujących życie miasta i do wzięcia udziału w naszym „rolkowym” konkursie. Tym razem tematem były „Młodzieżowe strony Elbląga”, a nagrody o łącznej wartości 2 tys. zł ufundowało Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu.

W tej edycji temat był jasny – pokaż młodzieżowe strony Elbląga! Najwięcej lajków o godz. 12 miały rolki Nicoli Radeckiej (401) oraz Klaudii Dudzik (313).

W związku z tym, że nie wykazaliśmy w regulaminie jednoznacznie, że - tak jak w poprzednim konkursie, termin zakończenia głosowania nie jest tożsamy z terminem zakończenia dodawania rolek konkursowych, postanowiliśmy podzielić nagrodę w tej części konkursu na autorki dwóch wyżej wymienionych rolek - tym bardziej, że rywalizacja w ostatnich dniach była bardzo zacięta. Jednocześnie wskazujemy, że czas na głosowanie musi być dłuższy, co wynika z samej natury konkursu – rolki dodane przed deadlinem nie miałyby wówczas szans w rywalizacji i zebranie lajków. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie zadowoli naszych uczestników.

Wskazujemy przy tym na punkt drugi par. 10 naszego regulaminu:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu lub przerwania konkursu

Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym konkursie, także szkołom. Miło jest nam poinformować, że Nagrodę specjalną EPWiK – o wartości 1000 zł dla szkoły, która przyśle najwięcej filmików kwalifikujących się do konkursu, wygrał Zespół Szkół Gospodarczych.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu Young Voices Matter, finansowanego przez Journalismfund Europe.