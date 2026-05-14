Oni wygrali bilety na Męskie Brzmienia w Elblągu!

23 czerwca w Teatrze im. A Sewruka w Elblągu odbędzie się wyjątkowy koncert „Męskie Brzmienia”. To pierwszy profesjonalny rozrywkowy chór męski w kraju, który nadaje polskim i światowym klasykom zupełnie nowy wymiar! Mamy trzy podwójne zaproszenia na koncert, które można wygrać w naszym konkursie.

Przygotuj się na rockowe hity, klimatyczne ballady i niezapomniane kompozycje muzyki filmowej. „Męskie Brzmienia” to ponad 30 znakomitych artystów - chórzystów, aktorów oraz absolwentów Akademii Muzycznej i Teatralnej, którzy łamią stereotypy i pokazują pełne spektrum męskiej ekspresji – od nieokiełznanej energii po spokojniejsze, refleksyjne momenty.

Na scenie usłyszysz połączenie klasyki, popu i rocka, a każda nuta w wykonaniu kilkunastu niezapomnianych głosów tchnie nową energię w znane przeboje. Spodziewaj się zaskoczeń, świeżych aranżacji i niezapomnianego show, które na długo zostanie w Twojej pamięci! Przed Tobą wieczór pełen muzycznych doznań, które wciągną Cię od pierwszych dźwięków. To tylko przedsmak repertuaru, który sprawi, że zapamiętasz ten koncert na długo. Wśród przebojów usłyszysz m.in takie przeboje jak: „Supermoce”, „Mamona”, „Pretty Women”, „Everybody”, „Ameno”, „Let it be”, „We will rock you” i wiele innych.

Otrzymają je osoby, które najciekawiej odpowiedzą na pytanie „Dlaczego chcesz wziąć udział w koncercie Męskie Brzmienia”. Odpowiedź wyślij mailem na konkurs@portel.pl (w tytule maila wpisz "Męskie Brzmienia", a w treści dodaj także swój numer telefonu, co ułatwi kontakt i zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu). Trzy najciekawsze naszym zdaniem odpowiedzi nagrodzimy podwójnym zaproszeniem na koncert..

Na odpowiedzi czekamy do 30 maja włącznie, 31 maja przed południem wyłonimy zwycięzców i podamy na naszej stronie szczegóły odbioru biletów.

Oni wygrali bilety!

Nie będziemy ukrywać, że przyszło bardzo dużo zgłoszeń. Odpowiedzi były bardzo pomysłowe. Wybór był trudny, ale kogoś trzeba było nagrodzić, a komuś (mimo, że odpowiedzi się podobały) zaproszeń nie przyznać. Ostatecznie trzy dwuosobowe zaproszenia trafiły do: Mariusza Rudnickiego, Michała Rezulaka i Mirki Kaźmierczak. Gratulujemy.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

