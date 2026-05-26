Elbląski Festiwal Organowy zaprasza do Jegłownika

W sobotę, 30 maja, zapraszamy do Jegłownika, gdzie w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy odbędzie trzeci już koncert organowy i to z wyjątkowymi artystkami młodego pokolenia - informuje Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, organizator IV Elblaskiego Festiwalu Organowego. Koncert rozpocznie się o godz. 16, wstęp wolny.

Podczas koncertu organowego w Jegłowniku wystąpi: Weronika Karolczuk (ur. 2001, w Krakowie) – organistka i klawesynistka. Absolwentka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie organów prof. dr. hab. Dariusza Bąkowskiego-Kois (praca magisterska nt. Organy firmy Orgelbauanstalt A. Terletzki, Inh. Ed. Wittek, Elbing na terenie dzisiejszego Gdańska, promotor – Krzysztof Urbaniak, 2025). Kontynuuje naukę w macierzystej uczelni w klasie klawesynu dr. hab. Aleksandra Mocka. W latach 2025/2026 w ramach stypendium Erasmus+ studiowała w PSPBB we Francji w klasie Eloya Orzaiza Galarzy (klawesyn, Boulogne-Billancourt) oraz w klasie Jean-Christophe’a Revela (organy historyczne, Paryż).

Uczestniczyła w licznych kursach interpretacji oraz improwizacji organowej prowadzonych przez wybitnych artystów, m.in. Pietera van Dijka, Karola Mossakowskiego, Filipa Presseisena. Swoje umiejętności klawesynowe rozwijała na kursach mistrzowskich u takich pedagogów, jak Diego Ares, Krzysztof Garstka, Élisabeth Joyé, Bernhard Klapprott czy Nicholas Parle.

Zainteresowania artystki oscylują wokół zagadnienia budowy, rekonstrukcji i konserwacji organów historycznych, co wyraża się m.in. w trwającej od 2020 r. współpracy z z firmą organmistrzowską SLJ Budowa Organów Szymona Lecha Januszkiewicza z Pruszcza Gdańskiego. Brała udział m.in. w konserwacji organów Otto Heinrichsdorffa z 1910 r. w kaplicy św. Anny w Gdańsku (2021, 2022), rekonstrukcji instrumentu Jana Głowińskiego z 1679 r. w kościele pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu (2023), odbudowie rekonstrukcyjnej renesansowych organów w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu (2024), a także przy remoncie organów z 1620 r. w kościele farnym w Kazimierzu Dolnym (2025) oraz organów firmy Rieger z 1890 r. w klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu (2025, 2026).

Antonina Wiśniewska (fot. ETK)

Towarzyszyć jej będzie tegoroczna maturzystka i absolwentka ZPSM im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu Antonina Wiśniewska, uczennica klasy śpiewu solowego mgr Magdaleny Poronin. Mimo młodego wieku dała się poznać elbląskiej publiczności biorąc udział w cyklu koncertów sakralnych w towarzystwie profesjonalnych wykonawców, koncertach, na których wykonywane było "Requiem" W.A. Mozarta, wieczorach pasyjnych, na których wykonywane było "Stabat Mater" G.B. Pergolesiego oraz licznych ogólnopolskich konkursach wokalnych. Swoją przyszłość chce wiązać z muzyką klasyczną, czego kolejnym krokiem będą studia na Akademii Muzycznej na kierunku wokalno-aktorskim.

W koncercie usłyszymy kompozycje m.in. J.S. Bacha czy F. Liszta

Na koncerty IV Elbląskiego Festiwalu Organowego zapraszają: Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Fundacja Beaty i Marka Górskich "Dialog, rozwój, miłosierdzie”, Parafia katedralna, pw. św. Mikołaja w Elblągu, Parafia pw. św. Wojciecha w Elblągu, Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku.

Festiwal odbywa się pod patronatem honorowym ks bpa. dr. Wojciecha Skibickiego, biskupa elbląskiego, dr Michała Missana, prezydenta Elbląga oraz Marcina Ślęza, wójta gminy Gronowo Elbląskie.

Partnerami cyklu koncertów organowych są: Hotel Młyn Aqua Spa w Elblągu, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zakrzewo", Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne, ELPOSTER Jolanta Olszewska, Szkoła Cosinus Elbląg.

Patronat medialni objęli: Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl, TrusoTV, Bogaty Region.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg