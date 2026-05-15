 Powidoki Fotką Miesiąca

Fotką Miesiąca za kwiecień 2026 roku zostało zdjęcie o tytule "Powidoki". Otrzymało najwięcej głosów konkursowego jury, w nagrodę autor/autorka otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy!

Chociaż na kwietniową edycję konkursu Fotka Miesiąca wpłynęło 71 zdjęć, to w naszym konkursie pod uwagę braliśmy tylko te fotki, które wyszły z poczekalni i związane były z Elblągiem. Wygrała fotka z tytułem "Powidoki", wykonana na ul. Pionierskiej To ona zdobyła najwięcej głosów jury.

- Brama przy ul. Pionierskiej to miejsce niemal kultowe wśród fotografów. Perspektywa i kolorystyka tworzą wrażenie wejścia do magicznego świata. Prawdziwą sztuką jest dostrzec i pokazać piękno tam, gdzie na pierwszy rzut oka trudno się go spodziewać - uzasadnia wybór Jacek Żukowski, jeden z członków jury, przedstawiciel Urzędu Miejskiego.

W nagrodę autor/autorka otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy laureata/laureatkę o mailowy kontakt z redakcją Elbląskiej Gazety Internetowej portel.pl- redakcja@portel.pl. Wówczas podamy nazwisko zwycięzcy.

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2026 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Co miesiąc laureat konkursu będzie otrzymywał 500 zł, a na wernisażu Fotka Miesiąca ogłosimy laureata Fotki Roku, który otrzyma 3000 zł! Wszystkie nagrody ustanowił prezydent Elbląga Michał Missan.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.