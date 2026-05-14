Hulajnogą prosto za kraty

Okolice Adamowa, wsi pod Elblągiem. Ona i on jadą hulajnogą elektryczną. Ich jazda zwraca uwagę policjantów, którzy zatrzymali parę do kontroli. W jej wyniku oboje trafili do więzienia.

Kierował mężczyzna (lat 42), podczas kontroli policjanci wyczuli od niego alkohol. Ten jednak nie chciał się poddać badaniu alkomatem, został więc przewieziony na badanie krwi. W tzw. międzyczasie okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez elbląski sąd, bo zamiast jeździć na hulajnodze powinien odbywać karę pozbawienia wolności. Dodatkowo odpowie przed sądem za kierowanie hulajnogą pod wpływem alkoholu.

Kobieta (lat 26)... też powinna przebywać w więzieniu; była poszukiwana przez sąd w Katowicach. Oboje zostali zatrzymani i trafią do zakładu karnego.

Przy okazji policja przypomina: "Jazda na hulajnodze w dwie osoby jest niebezpieczna i zabroniona przez przepisy; dodatkowo kierowanie takim pojazdem pod wpływem alkoholu jest także wykroczeniem." - czytamy w mediach społecznościowych elbląskich policjantów.