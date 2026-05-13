Wyłączyli światła, kierowcy mówią o niebezpieczeństwie

Od co najmniej kilku tygodni nie działa sygnalizacja świetlna przy przejściu dla pieszych w okolicach skrzyżowania ul. Królewieckiej i Robotniczej.

- W tym miejscu płotek odgradzający przystanek tramwajowy od jezdni ogranicza kierowcom widoczność pieszych zbliżających się do jezdni. Szczególnie dotyczy to dzieci, które całkowicie zasłania - piszą Czytelnicy do naszej redakcji.

Jak poinformował nas Departament Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, wyłączenie sygnalizacji świetlnej w tym miejscu ma związek z trwającym właśnie remontem torowiska tramwajowego

- W związku z prowadzonymi pracami w ciągu ul. 1 Maja w Elblągu konieczne było wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. W efekcie uruchomiono tymczasowe trasy tramwajowe prowadzące z ul. Robotniczej w kierunku ul. Królewieckiej. Obecnie tramwaje wykonujące skręt w ul. Królewiecką muszą korzystać z lewego toru, co nie zostało przewidziane w dotychczasowym programie pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Robotnicza – Królewiecka. W celu zapewnienia bezpiecznego przejazdu tramwajów konieczne było czasowe wyłączenie sygnalizacji świetlnej – wyjaśnia zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta.

Urzędnicy zaznaczają jednocześnie, że zamontowane na peronach tramwajowych bariery przeciwbryzgowe (tzw. błotochrony) są standardowym rozwiązaniem stosowanym na terenie miasta. Ich podstawowym zadaniem jest ochrona pieszych przed zabrudzeniem powodowanym przez przejeżdżające pojazdy. Zapowiadają wprowadzenie w tym miejscu ograniczenia prędkości do 40 km/h.

- Jednocześnie, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, na odcinku ul. Robotniczej w kierunku ul. Pocztowej (poprzedzającym wskazane przejście dla pieszych) wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 40 km/h. Ograniczenie będzie obowiązywało od znaku A-16 do skrzyżowania ulic Robotniczej i Królewieckiej (na wysokości wyjazdu od ul. Stoczniowej) – informuje zespół prasowy.

Urzędnicy apelują również do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na pieszych korzystających z przejścia.