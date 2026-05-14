Bliżej zbiornika retencyjnego na Srebrnym Potoku

Wody Polskie poinformowały o podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji budowy zbiornika retencyjnego na Srebrnym Potoku. Ma być ona gotowa do sierpnia 2028 r.

O tym, że Elbląg potrzebuje zbiorników retencyjnych, aby chronić się przed powodzią nie trzeba nikogo przekonywać.

Dziś (14 maja) Wody Polskie poinformowały o podpisaniu z krakowską firmą WTU umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zbiornika przeciwpowodziowego na Srebrnym Potoku. Zbiornik ma zostać wybudowany w rejonie ulicy Sybiraków. Warto zwrócić uwagę, że od otwarcia ofert w przetargu na wykonanie dokumentacji do podpisania umowy minął rok.

-Ta inwestycja stanowi istotny element działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego w zlewni rzeki Kumieli, nowy zbiornik osłabi falę powodziową wód spływających do miasta z Wysoczyzny Elbląskiej – informuje Bogusław Pinkiewicz, rzecznik prasowy gdańskiego oddziału Wód Polskich.

W ramach zamówienia zostaną wykonane: analiz hydraulicznych i wariantowych rozwiązań ograniczających ryzyko powodzi, przygotowanie map i badań geotechnicznych, opracowanie koncepcji technicznej zbiornika wraz z kosztorysem, uzyskanie decyzji środowiskowych i wodnoprawnych. Prace zostały podzielone na 4 etapy, całość ma być gotowa do sierpnia 2028 r. Koszt dokumentacji wynosi 1,31 mln zł.