Wygraj bilety na mecz hokeja

Lider I ligi hokeja: UHT Sabers Oświęcim kontra wicelider: Fudeko GAS Gdańsk. To będzie ostatnia kolejka sezonu zasadniczego I ligi hokeja. Dla naszych czytelników mamy pięć biletów na mecz 14 lutego w elbląskim lodowisku „Helena”.

Rozgrywki I ligi hokeja powoli zbliżają się ku końcowi. Hokeiści Fudeko GAS Gdańsk, którzy swoje mecze w roli gospodarzy rozgrywają w Elblągu, mają szansę na awans do Tauron Hokej Ligi. Do końca sezonu zasadniczego pozostały dwie kolejki. W najbliższą sobotę (14 lutego) i niedzielę (15 lutego) gdańscy hokeiści w Elblągu podejmą lidera I ligi UHT Sabers Oświęcim. Obie drużyny zapewniły sobie już udział w półfinałach fazy play off. Ich rywali wyłonią ćwierćfinały.

Dla naszych czytelników mamy pięć biletów na mecz, który odbędzie się 14 lutego. To nie będzie tylko sportowe widowisko. Gdański klub w jego trakcie przeprowadzi walentynkową edycję akcji Teddy Bear Toss, popularnej na lodowiskach na całym świecie!

Po pierwszym golu strzelonym przez Fudeko kibice rzucą wszystkie przyniesione misie na taflę lodowiska. Wszystkie zebrane misie zostaną przekazane dzieciom przebywającym w gdańskich szpitalach (szpital św. Wojciecha i szpital im. M. Kopernika), niosąc im odrobinę radości i wsparcia.

Kluczowe zasady dotyczące misiów:

- Nowe i zapakowane: Pluszaki muszą być nowe, czyste i zapakowane w folię, co chroni je przed zamoczeniem i zabrudzeniem na lodzie,

- Rodzaj: Klasyczne misie, maskotki zwierząt, pluszowe zabawki,

- Rozmiar: Najlepiej wybierać pluszaki średniej wielkości, łatwe do rzucenia z trybun,

- Bezpieczeństwo: Zabawki nie mogą mieć ostrych, twardych elementów.

Więcej szczegółów tutaj.

Jak zdobyć bilety?

Wystarczy w ciekawy sposób odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego warto kibicować hokeistom Fudeko? Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy wejściówkami na sobotni (14 lutego) mecz. Odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na adreskonkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując „Fudeko”. Na odpowiedzi czekamy do czwartku (12 lutego) do godziny 12. W tym samym dniu opublikujemy nazwiska zwycięzców.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.