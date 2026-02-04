Rzuć misiem na taflę lodowiska
Już 14 lutego rozegrany zostanie jeden z dwóch ostatnich meczów domowych rundy zasadniczej. Tego dnia spotykamy się na lodowisku "HELENA" w Elblągu. To spotkanie wyróżni się na tle innych wydarzeń w hali, oferując znacznie więcej niż tylko sportowe emocje. Zapraszamy wszystkich kibiców Fudeko GAS Gdańsk do udziału w walentynkowej edycji akcji Teddy Bear Toss, popularnej na lodowiskach na całym świecie!
Zasady są proste - po pierwszym golu strzelonym przez naszą drużynę rzucamy wszystkie przyniesione misie na taflę lodowiska. Wszystkie zebrane misie zostaną przekazane dzieciom przebywającym w gdańskich szpitalach, niosąc im odrobinę radości i wsparcia.
- Szpital św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50
- Szpital im. M. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6
UWAGA! Kluczowe zasady dotyczące misiów:
- Nowe i zapakowane: Pluszaki muszą być nowe, czyste i zapakowane w folię, co chroni je przed zamoczeniem i zabrudzeniem na lodzie.
- Rodzaj: Klasyczne misie, maskotki zwierząt, pluszowe zabawki.
- Rozmiar: Najlepiej wybierać pluszaki średniej wielkości, łatwe do rzucenia z trybun.
- Bezpieczeństwo: Zabawki nie mogą mieć ostrych, twardych elementów.
27.kolejka
Przeciwnik: UHT Sabers Oświęcim
14 luty, godz. 18:30
Elbląg, Kryte lodowisko "Helena", ul. Karowa 1
Bilety: https://fudekogasgdansk.abilet.pl