Rzuć misiem na taflę lodowiska

graf. Fudeko GAS Gdańsk

Już 14 lutego rozegrany zostanie jeden z dwóch ostatnich meczów domowych rundy zasadniczej. Tego dnia spotykamy się na lodowisku "HELENA" w Elblągu. To spotkanie wyróżni się na tle innych wydarzeń w hali, oferując znacznie więcej niż tylko sportowe emocje. Zapraszamy wszystkich kibiców Fudeko GAS Gdańsk do udziału w walentynkowej edycji akcji Teddy Bear Toss, popularnej na lodowiskach na całym świecie!

Zasady są proste - po pierwszym golu strzelonym przez naszą drużynę rzucamy wszystkie przyniesione misie na taflę lodowiska. Wszystkie zebrane misie zostaną przekazane dzieciom przebywającym w gdańskich szpitalach, niosąc im odrobinę radości i wsparcia.

- Szpital św. Wojciecha, al. Jana Pawła II 50

- Szpital im. M. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1-6

 

UWAGA! Kluczowe zasady dotyczące misiów:

- Nowe i zapakowane: Pluszaki muszą być nowe, czyste i zapakowane w folię, co chroni je przed zamoczeniem i zabrudzeniem na lodzie.

- Rodzaj: Klasyczne misie, maskotki zwierząt, pluszowe zabawki.

- Rozmiar: Najlepiej wybierać pluszaki średniej wielkości, łatwe do rzucenia z trybun.

- Bezpieczeństwo: Zabawki nie mogą mieć ostrych, twardych elementów.

 

27.kolejka

Przeciwnik: UHT Sabers Oświęcim

14 luty, godz. 18:30

Elbląg, Kryte lodowisko "Helena", ul. Karowa 1

Bilety: https://fudekogasgdansk.abilet.pl

Fudeko GAS Gdańsk

