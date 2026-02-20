Wygraj bilety na Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich

28 lutego - 1 marca Elbląg stanie się jednym z najważniejszych punktów na tanecznej mapie Polski. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu jest organizatorem Mistrzostw Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich, które zgromadzą czołowych zawodników reprezentujących kluby z całego kraju. Zapraszamy na konkurs, w którym można wygrać 3 podwójne bilety na to wydarzenie.

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne bilety na Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich.

Aby je zdobyć napisz, jaki taniec lubisz najbardziej i dlaczego na konkurs@portel.pl (dodaj swój numer telefonu, co ułatwi kontakt). Najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy biletami. W tytule maila wpisz: taniec.

Na odpowiedzi czekamy do 24 lutego do godz. 14, najpóźniej 25 lutego podamy zwycięzców na naszej stronie oraz szczegóły odbioru biletów.

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl