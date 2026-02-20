UWAGA!

----

Wygraj bilety na Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich

 Elbląg, Wygraj bilety na Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich
Fot. Michał Skroboszewski, arch. portEl.pl

28 lutego - 1 marca Elbląg stanie się jednym z najważniejszych punktów na tanecznej mapie Polski. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu jest organizatorem Mistrzostw Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich, które zgromadzą czołowych zawodników reprezentujących kluby z całego kraju. Zapraszamy na konkurs, w którym można wygrać 3 podwójne bilety na to wydarzenie.

Dla naszych Czytelników mamy 3 podwójne bilety na Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich.

Aby je zdobyć napisz, jaki taniec lubisz najbardziej i dlaczego na konkurs@portel.pl (dodaj swój numer telefonu, co ułatwi kontakt). Najfajniejsze odpowiedzi nagrodzimy biletami. W tytule maila wpisz: taniec.

Na odpowiedzi czekamy do 24 lutego do godz. 14, najpóźniej 25 lutego podamy zwycięzców na naszej stronie oraz szczegóły odbioru biletów.

 

 

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl

red.

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Konkursy

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama
 