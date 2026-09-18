60 twarzy elbląskiej kultury: Jerzy Maszkowski (odcinek 2)

Życie kulturalne współczesnego Elbląga nie zaczęło się dziś, a jego początki sięgają już czasów powojennych, czyli II połowy XX wieku. Niestety nie zachowało się wiele informacji, dokumentów powszechnie dostępnych. Są w archiwach, Bibliotece Elbląskiej czy też w domach prywatnych. Dla wielu elblążan miejsca, ludzie z tamtych lat są często nieznani. Cyklem „60 twarzy elbląskiej kultury” chcemy wspomnieć o osobach ważnych w życiu kulturalnym Elbląga, a dziś trochę zapomnianych. Okazją jest jubileusz 60-lecia Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Kolejną przedstawianą osobą będzie Jerzy Maszkowski. Zobacz archiwalne fotografie, między innymi rodzinne i z klubu "Kosmos".

Jerzy Maszkowski urodził się koło Kowna (1 stycznia 1935 r.). Ojciec Józef, oficer Wojska Polskiego, najprawdopodobniej zginął w kampanii wrześniowej, bo od wyruszenia na wojnę słuch po nim zaginął. Jerzy, razem z mamą Antoniną, rozpoczął swoją podróż na Ziemie Odzyskane od Lublina, gdzie zamieszkali w 1944 roku i gdzie pozostała część jego rodziny. Potem był Poznań a później Słupca, gdzie w latach 50-tych ukończył Technikum Statystyczne. W 1959 roku dotarli do Elbląga. Służbę wojskową odbył w wojskach chemicznych. W 1961 roku ożenił się, a jego wybranką była Barbara. Miał też dwie córki Marzenę i Beatę, które przez wiele lat tańczyły w elbląskich zespołach tanecznych.

Przygodę z kulturą rozpoczął w historycznym miejscu kulturalnym i rozrywkowym, które działało w latach 60. XX wieku przy ulicy Grobla Świętego Jerzego 16, a był to Międzyspółdzielczy Klub „Kosmos”, w którym był zarówno kierownikiem jak i prowadził sekcję teatralną zarówno dziecięcą jak i osób dorosłych. Było to jedno z najważniejszych wówczas miejsc życia kulturalnego Elbląga, gdzie aktywnie działały lokalne zespoły muzyczne, taneczne ale też w sali widowiskowej były gościnne występy. Klub zaprzestał działalności w 1968 r. W tym czasie Jerzy Maszkowski ukończył różnorodne formy kształcenia, które dały mu uprawnienia instruktora teatralnego i możliwość pracy jako animatora kultury.

Jerzy Maszkowski i Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Przenosi się do „Zamechu”, gdzie w latach 1971 – 1972 jest kierownikiem Zakładowego Domu Kultury. Tu też prowadzi grupy teatralne ale daje się też poznać jako konferansjer, wodzirej. Ma w swoim życiorysie epizod pracy w Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych (założone w 1948 roku), które w tamtych latach prowadzili też aktywną działalność koncertową czy cyrkową. Po kilku latach przerwy wraca do ZDK „Zamech” i jako instruktor opiekuje się amatorskim ruchem artystycznym, prowadzi liczne koncerty, imprezy plenerowe i zapewne część mieszkańców Elbląga pamięta go choćby z koncertów w muszli koncertowej w Bażantarni. Wspiera zespoły taneczne i muzyczne przygotowując wspólne widowiska, bajki czy po prostu prezentację ich dorobku sam wielokrotnie występując na scenie.

Jerzy Maszkowski zmarł 8 sierpnia 2009 roku w Elblągu.

Zdjęcia zostały udostępnione przez córki Beatę i Marzenę.

Projekt „60 twarzy elbląskiej kultury” jest realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg.

Partnerem jest Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.

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