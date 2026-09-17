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Turbiny zamiast odlewni

 Elbląg, Turbiny zamiast odlewni
(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

GE Power chce przebudować hale po odlewni, zamkniętej w 2025 roku, między innymi pod potrzeby produkcji turbin parowych. Koncern dostał już zgodę od wojewody warmińsko-mazurskiego na rozbiórkę kominów w odlewni.

Decyzja o zamknięciu przez GE jednej z najnowocześniejszych odlewni na świecie budziła w Elblągu wiele emocji, o czym pisaliśmy na portElu wielokrotnie. W 2024 roku odbył się tu ostatni wytop staliwa, zakład przy ul. Dolnej 5 funkcjonował jeszcze do czerwca 2025 r.

Jak się teraz okazuje, nie będzie stał dłużej pusty, bo wskutek ożywienia w branży energetycznej, w szczególności związanej z produkcją turbin, GE Power (jako GE Vernova) zwiększa nie tylko zatrudnienie, ale potrzebuje też więcej miejsca do produkcji. Stąd decyzja o zaadaptowaniu obiektów po byłej odlewni na inne cele.

GE Power uzyskał już od wojewody warmińsko-mazurskiego zgodę na rozbiórkę kominów przemysłowych oraz instalacji, urządzeń i zbiorników technologicznych wraz z konstrukcją wsporczą i pomostami roboczymi w byłej odlewni. Niedawno wystąpił do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wydanie tzw. decyzji środowiskowej w sprawie przebudowy odlewni. To dokument niezbędny do złożenia wniosku o pozwolenie na rozpoczęcie prac adaptacyjnych.

Z wniosku, który złożył inwestor w elbląskim ratuszu wynika, że planuje przebudowę istniejących hal przemysłowych po potrzeby produkcji turbin parowych bądź ich elementów, przebudowę istniejących instalacji oraz rozbiórkę dwóch budynków magazynowych, by uzyskać miejsce na wyroby gotowe oczekujące na wysyłkę do klientów. GE Power chce również wzmocnić nawierzchnię, by umożliwić dowóz turbin z budynku produkcyjnego na nabrzeże i załadunek na barki oraz zmienić sposób użytkowania części hali z produkcyjnego na magazynowy.

Pozwolenie na budowę w tej sprawie wydaje wojewoda warmińsko-mazurski, ponieważ teren byłej odlewni znajduje się w granicach portu morskiego.

 

Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do GE Power, czekamy na odpowiedzi.

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • i nadejdzie dzień... kiedy to nie wypali - przez opłaty na środowisko lub politykę
  • a skad oni wezmą ludzi do pracy w tym kołchozie? Tam nikt nie chce już pracować,
  • - Dlaczego w Elblągu po godzinie 20:00 nie ma prądu?- Bo wszyscy ładują akumulatory na wyjazd do Gdańska.
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    Do wsi(2026-09-17)
  • Przypomnijcie prosze kto przez ostatnie 30 lat rzadzil miastem i zdecydował o likwidacji torow kolejowych na Stoczniowej, Niskiej i Dolnej odcinając zakład od lini kolejowych? To wasi towarzysze z KO aka PO, Lewica aka SLD, ZSL, PSL. Ci sami odpowiadają za zablokowanie budowy portu Państwowego w Elblagu.
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    Jawamwójtaniewybierałem(2026-09-17)
  • Polityka Amerykanów i patologicznej władzy ich kapitału/ funduszy inwestycyjnych. Zamykać i likwidować odlewnię, która wytwarzała odlewy o jednej z lepszych jakości na świecie i kupować odlewy na świecie o słabej jakości i zawalać terminy dostaw przez poprawki i niską jakość. Traktują nas jak peryferia i nic z tym nie robimy. Bo też trudno poważnie i podmiotowo traktować kogoś kto sam siebie tak nie traktuje. Tak właśnie wygląda te słynne robienie la... ki Amerykanom. Sikorski miał 100% racji tutaj.
  • To będą potrzebować spawaczy za 35 zł/h.
  • @scept - No ale co mogłeś napisać jak nie krytykę. Kubeł pomyj już wylany był na GE kiedy decydowano o zamknięciu odlewni. Ludzie na bruk etc. No to firma sama musi wiedzieć, gdzie i jak być konkurencyjną.
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