Turbiny zamiast odlewni

GE Power chce przebudować hale po odlewni, zamkniętej w 2025 roku, między innymi pod potrzeby produkcji turbin parowych. Koncern dostał już zgodę od wojewody warmińsko-mazurskiego na rozbiórkę kominów w odlewni.

Decyzja o zamknięciu przez GE jednej z najnowocześniejszych odlewni na świecie budziła w Elblągu wiele emocji, o czym pisaliśmy na portElu wielokrotnie. W 2024 roku odbył się tu ostatni wytop staliwa, zakład przy ul. Dolnej 5 funkcjonował jeszcze do czerwca 2025 r.

Jak się teraz okazuje, nie będzie stał dłużej pusty, bo wskutek ożywienia w branży energetycznej, w szczególności związanej z produkcją turbin, GE Power (jako GE Vernova) zwiększa nie tylko zatrudnienie, ale potrzebuje też więcej miejsca do produkcji. Stąd decyzja o zaadaptowaniu obiektów po byłej odlewni na inne cele.

GE Power uzyskał już od wojewody warmińsko-mazurskiego zgodę na rozbiórkę kominów przemysłowych oraz instalacji, urządzeń i zbiorników technologicznych wraz z konstrukcją wsporczą i pomostami roboczymi w byłej odlewni. Niedawno wystąpił do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wydanie tzw. decyzji środowiskowej w sprawie przebudowy odlewni. To dokument niezbędny do złożenia wniosku o pozwolenie na rozpoczęcie prac adaptacyjnych.

Z wniosku, który złożył inwestor w elbląskim ratuszu wynika, że planuje przebudowę istniejących hal przemysłowych po potrzeby produkcji turbin parowych bądź ich elementów, przebudowę istniejących instalacji oraz rozbiórkę dwóch budynków magazynowych, by uzyskać miejsce na wyroby gotowe oczekujące na wysyłkę do klientów. GE Power chce również wzmocnić nawierzchnię, by umożliwić dowóz turbin z budynku produkcyjnego na nabrzeże i załadunek na barki oraz zmienić sposób użytkowania części hali z produkcyjnego na magazynowy.

Pozwolenie na budowę w tej sprawie wydaje wojewoda warmińsko-mazurski, ponieważ teren byłej odlewni znajduje się w granicach portu morskiego.

Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do GE Power, czekamy na odpowiedzi.