Dywizja koło nas

Wyjątkowy symbol więzi miasta z wojskiem. Prezydent Elbląga i generałowie Wojska Polskiego uroczyście odsłonili tablicę z nazwą ronda 16 Dywizji Zmechanizowanej.

Uroczystość u zbiegu ulic Kościuszki i 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego miała podniosły charakter. Przypomnijmy, że Rada Miejska oficjalnie uchwaliła nadanie tej nazwy w marcu tego roku.

– Historia 16 Dywizji jest nieodzownie związana z Elblągiem – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga. – Myślę, że nie ma w Elblągu rodziny, w której nie byłoby kogoś, kto służył w tej dywizji. Elbląg wojskiem stoi, jest to element miastotwórczy.

– Niech ta nazwa ronda będzie trwałym symbolem związku Elbląga z wojskiem – dodał gen. broni Marek Sokołowski, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i były dowódca "Szesnastki". – To właśnie w Elblągu spędziłem najlepsze lata służby wojskowej.

fot. Anna Dembińska

Historia 16 Dywizji Zmechanizowanej sięga 1919 roku, kiedy powstawały regularne jednostki biorące potem udział w powstaniu wielkopolskim. 16 Dywizja Piechoty brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej z 1920 roku oraz w wojnie obronnej z Niemcami w 1939 roku. Po II wojnie światowej ponownie utworzono jednostkę – z dowództwem początkowo w Gdańsku, a od 1949 roku w Elblągu. W 2017 roku dowództwo przeniesiono do Białobrzegów, a potem do Olsztyna, gdzie funkcjonuje do dziś.

W Elblągu wciąż jednak stacjonują dywizyjne jednostki: 16 Pułk Logistyczny oraz elementy 9 Brygady Kawalerii Pancernej i 15 Pułku Przeciwlotniczego.

– Żołnierze byli częścią społeczności Elbląga, ich rodziny tutaj mieszkały, dzieci chodziły do elbląskich szkół – wspominał gen. dywizji w stanie spoczynku Wojciech Kubiak, były dowódca jednostki. – Wojskowe uroczystości i defilady były ważnym elementem w życiu miasta. Elbląg i 16 Dywizja przez dziesięciolecia wzajemnie tworzyły swoją historię. Nadanie imienia temu rondu nie jest wyłącznie nazwą miejsca na mapie Elbląga. Uważam, że to symbol więzi pomiędzy miastem a wojskiem, między mieszkańcami a żołnierzami, symbol obecności wielu żołnierzy w historii Elbląga, symbol szacunku dla ich służby i poświęcenia.