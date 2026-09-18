KAS świętuje: odznaczenia, nowi funkcjonariusze i atrakcje dla mieszkańców

Prawie 2400 osób pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej w województwie warmińsko-mazurskim. Dzisiaj w Elblągu uroczyście obchodzili swoje święto. Zobacz zdjęcia.

Obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej odbyły się przed Ratuszem Staromiejskim i były połączone z atrakcjami dla mieszkańców, O muzyczną oprawę zadbała Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podczas uroczystości odczytano list Marcina Łobody, szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który podkreślił znaczenie rozwoju technologicznego KAS, w szczególności e-Urzędu Skarbowego oraz systemu e-faktur, dzięki którym można załatwić sprawy urzędowe nie wychodząc z domu.

"Technologia pozostaje jedynie narzędziem" – napisał w liście - "Jej rzeczywista wartość ujawnia się dopiero w rękach kompetentnego i zaangażowanego zespołu.

Szef KAS poruszył również temat patriotyzmu w czasach pokoju. "Przejawia się on codzienną pracą na rzecz odporności państwa, takich jak wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego i gospodarczego, rozwijanie świadomości obywatelskiej czy umacnianie bezpieczeństwa terytorialnego" – zaznaczył.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym funkcjonariuszom oraz przyjęto do tej służby nowe osoby.

„Ślubuję rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania, oraz strzec dobrego imienia Służby, honoru i godności funkcjonariusza, a także przestrzegać zasad etyki zawodowej” – brzmiała przysięga - Tak mi dopomóż Bóg!

KAS przygotowała również atrakcje dla mieszkańców. W rozstawionych na Starym Rynku namiotach najmłodsi mogli wziąć udział w zajęciach plastycznych oraz w kursie udzielania pierwszej pomocy. Każdy chętny mógł się dowiedzieć, jak na co dzień funkcjonują służby celne, Straż Graniczna czy policja i Straż Miejska. Przygotowano również pokazy sprzętu służby celno-skarbowej i służbowych psów.

W skład Krajowej Administracji Skarbowej w regionie wchodzi Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, 16 Urzędów Skarbowych (w tym elbląski) oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy wraz z podległymi 11 oddziałami celnym, w tym elbląskim. W sumie w regionie w KAS pracują 2384 osoby.