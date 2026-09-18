Ambitne plany elbląskiego portu

Nowy terminal przy ul. Żytniej, rozbudowa terminala przy ul. Radomskiej, budowa obrotnicy oraz poszerzenie i pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg. O inwestycjach w elbląskim porcie na posiedzeniu jednej z omisji Rady Miejskiej opowiadał Arkadiusz Zgliński, prezes Zarządu Portu Morskiego w Elblągu.

Rola elbląskiego portu w gospodarce ma się zwiększyć po zrealizowaniu planowanych inwestycji. O nich opowiadał w czwartek (17 czerwca) Arkadiusz Zgliński, prezes Zarządu Portu Morskiego w Elblągu podczas posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej i Spraw Samorządowych elbląskiej Rady Miejskiej. Co czeka elbląski port?

- Obecnie realizowane są prace związane z przygotowaniem rozbudowy portu. Chodzi o budowę terminala T2 przy ul. Żytniej – mówił Arkadiusz Zgliński. - Wartość inwestycji to ponad 224 mln zł, z czego 129 mln zł przeznaczone jest na rozbudowę infrastruktury stricte portowej.

Pozostałe środki są przeznaczone na przebudowę układu drogowego i kolejowego.

Nowy terminal T2

Inwestycja na T2 obejmie teren około 25 hektarów i zostanie podzielona na trzy etapy. W pierwszym zostaną wybudowane place składowe i zaplecze administracyjne oraz logistyczne. Tam też zostanie przeniesiona obecna siedziba spółki z ul. Warszawskiej. Przewidywany termin przeprowadzki: 2029 rok. Swoje miejsce znajdą tam też służby fitosanitarne, weterynaryjne oraz operatorzy. Dodatkowo zostaną wybudowane drogi wewnętrzne (niejako przy okazji zostanie zmodernizowana ul. Mazurska do granic miasta) oraz wybudowana bocznica kolejowa od linii 204 (Malbork – Elbląg – Braniewo).z okolic ulicy Mazurskiej. Tory mają przebiegać bezpośrednio przez place składowe, gdzie zostaną zbudowane tory odstawcze oraz wzdłuż nabrzeża przeładunkowego Takie rozwiązanie umożliwi załadunek lub rozładunek bezpośrednio z wagonów na jednostki pływające.

W drugim etapie rozbudowana zostanie część magazynowa oraz budowa magazynu wysokiego składowania o powierzchni ponad 5 tys. m kw. i wysokości 15 metrów. Przewidziano także budowę parkingów.

- Nie przewidujemy budowy lub instalacji urządzeń do przeładunków – wyjaśniał prezes portu. - Takie urządzenia, tak jak do tej pory, zapewnia operator przeładunków.

W kolejnym etapie zostanie wybudowane: drugi magazyn wysokiego składowania, miejsca do składowania towarów sypkich i masowych oraz silosy do magazynowania zbóż i pasz. W planach jest także budowa basenu portowego zapewniającego bezpieczne cumowanie jednostek na czas załadunku i rozładunku.

- Basen będzie spełniał także funkcje obrotnicy dla jednostek – mówił Arkadiusz Zgliński. -Dzięki temu nie trzeba będzie cofać się na „normalną” obrotnicę, co przyspieszy ruch jednostek w porcie.

Pierwszy etap budowy terminalu T2 ma być gotowy do końca 2029 r. Na kolejne miasto będzie musiało zdobyć dodatkowe środki.

Stary terminal T1

Przewidziana jest także rozbudowa istniejącego terminala T1 przy ul. Radomskiej. Inwestycja polega na utworzeniu nawierzchni i budowy nowych placów składowania przy Jachklubie Elbląg.

- Tutaj odchodzi nam budowa i wzmocnienie nabrzeża – mówił prezes portu. - Inwestycja ta zostanie zrealizowana ze środków Skarbu Państwa w ramach pogłębiania toru wodnego na rzece Elbląg.

W planach jest przedłużenie nabrzeży cumowniczych o 150 metrów.

Rzeka Elbląg

Za prace na rzece Elbląg odpowiada gdyński Urząd Morski. Tor wodny docelowo ma mieć szerokość na dnie 36 metrów i głębokość 5 metrów. Umożliwi to wpływanie jednostek do 36 metrów szerokości bez asysty holowników (Holowniki powodują wzrost kosztów).

- Ta inwestycja również podzielona jest na etapy. W pierwszym tor wodny zostanie poszerzony w dnie do 20 metrów – wyjaśniał Arkadiusz Zgliński. - Ma to nastąpić do końca 2027 r. Pozwoli to na wpływanie jednostek do 3,5 tys. ton

Ważnym elementem drogi wodnej ma być obrotnica o średnicy 160 metrów, która pozwali na zawracanie jednostek o długości 100 metrów. Ma być ona zlokalizowana przy ujściu Kanału Jagiellońskiego do rzeki Elbląg.

Obrotnica i poszerzenie toru wodnego do docelowej szerokości 36 metrów w dnie ma być gotowe do końca 2028 r. Termin ogłoszenia przetargów nie jest jeszcze znany.

Zdaniem Arkadiusza Zglińskiego pierwszych większych statków w elbląskim porcie możemy spodziewać się na przełomie jesieni i zimy przyszłego roku.