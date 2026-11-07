60 twarzy elbląskiej kultury: Ryszard Skotnicki (odcinek 9)

Życie kulturalnego Elbląga nie zaczęło się dziś a jego początki sięgają już czasów powojennych, czyli II połowy XX wieku. Niestety nie zachowało się wiele informacji, dokumentów powszechnie dostępnych. Są w archiwach, Bibliotece Elbląskiej czy też w domach prywatnych. Dla wielu elblążan miejsca, ludzie z tamtych lat są często nieznani. Cyklem „60 twarzy elbląskiej kultury” chcemy wspomnieć o osobach ważnych w życiu kulturalnym Elbląga a dziś zapomnianych. Okazją jest jubileusz 60.lecia Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Kolejną przedstawianą osobą będzie Ryszard Skotnicki. Zobacz zdjęcia z jego archiwum prywatnego.

Ryszard Skotnicki urodził się w Jawornicy w 1947 roku. Miłość do muzyki wyniósł z domu. Jego ojciec Edward był rolnikiem kochającym muzykę. Grał w kapeli wiejskiej na akordeonie. Ryszard Skotnicki ukończył Podstawową Szkołę Muzyczną w Kwidzynie a następnie Liceum Pedagogiczne. Kolejny etap edukacji to wychowanie muzyczne, które ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Po studiach pracował w Dzierzgoniu i stąd po raz pierwszy trafił do Kalisza na festiwal „Schola Cantorum”. W latach 70. XX wieku trafia do Elbląga. Za sprawą Wiktorii Paduch pracującej w Kuratorium Oświaty w Elblągu i Jadwigi Dołęgi ówczesnej dyrektorki Młodzieżowego Domu Kultury rozpoczyna się w Elblągu epoka muzyki dawnej, która właściwie trwa do dziś.

Ryszard i Marcin Skotnicki w Brugii

Muzyk–instrumentalista, wybitny znawca i popularyzator muzyki dawnej, organizator, ale przede wszystkim pedagog, który od ponad 50 lat wychowuje kolejne pokolenia adeptów muzyki dawnej i nie tylko. Swoje umiejętności doskonalił na licznych kursach i warsztatach, w kraju i za granicą. Prowadzone przez niego zespoły były wielokrotnie nagradzane zyskując m.in. tytuł Primus Inter Pares na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Neerpelt w Belgii. Koncertował w wielu krajach Europy. Był konsultantem Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu zajęć pozalekcyjnych – zespołów muzyki dawnej. Wielokrotnie odznaczany i nagradzany. W pamięci elblążan pozostaje jak współinicjator (wspólnie z Danutą Mańkut – ówczesną prezes ETK i Jadwigą Dołęgą – ówczesną dyrektorką MDK) Elbląskich Dni Muzyki Dawnej, które były organizowane w latach 1996 – 2015. Odbyło się 20 edycji festiwalu goszcząc obok lokalnych zespołów wykonawców m.in. z Belgii, Luksemburga, Islandii, Rosji. Koncertowali m.in. Jacek Urbaniak i „Ars Nova”, „Dekameron” Tadeusza Czechaka, Agata Sapieha z Warszawy, „Bianco Fiore” z Gdańska, „Rocal Fuza” Dominika Dembińskiego ze Świeradowa Zdroju czy „Zespół Średniowieczny” Tomasza Dobrzańskiego z Wrocławia. Dzięki współpracy ze znakomitym muzykiem i lutnistą Tadeuszem Czechakiem powstała kopia XVI-wiecznej giterny znajdującej się w zbiorach elbląskiego muzeum, którą artysta wykorzystuje w czasie koncertów.

Ryszard Skotnicki do dziś związany jest z elbląskim Młodzieżowym Domem Kultury, w którym pracuje też jego godny następca – syn Marcin Skotnicki - absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie klarnetu oraz Królewskiego Konserwatorium w Hadze w klasie fletu prostego. To teraz on pielęgnuje i zaraża kolejne pokolenia miłością do muzyki minionych epok, do pięknych strojów, oryginalnych i rzadko spotykanych instrumentów. Często też można uczestniczyć w koncertach rodzinnych, gdzie obok Ryszarda i Marcina grają kolejne z tej rodziny pokolenia.

Zainteresowanych muzyką minionych epok wciąż zaprasza Młodzieżowy Dom Kultury, a Ryszard Skotnicki nie zwalnia tempa i wciąż koncertuje i wychowuje kolejne pokolenia miłośników muzyki.

Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum Ryszarda Skotnickiego.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg.

Partnerem jest Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym projektu.