Absolwenci zaprezentowali swoją twórczość

Przez pięć lat uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym poszukiwali swojej twórczej drogi, eksperymentowali pod okiem nauczycieli z różnymi technikami. Finał możemy oglądać w Centrum Sztuki Galerii EL na wystawie „Dyplomy”. Zobacz zdjęcia.

W czwartek odbył się wernisaż wystawy, która będzie czynna w Centrum Sztuki Galeria EL do końca maja. Zgromadzono na niej prace dyplomowe tegorocznych absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych, wykonanych różnymi technikami.

Swoje prace prezentują: Natalia Buczkowska, Martyna Chodorowska, Joanna Chojnacka, Agata Deputat, Alek Dziaba, Zuzanna Gębka, Maja Grabowska, Malwina Gulińska, Emilia Kapłon, Oliwia Kiedrowska, Wiktoria Kuklińska, Julian Mika, Maria Mudraya, Alexander Nevada, Magdalena Piróg, Julia Płoska, Aleksandra Radziwiłł, Kalina Reuschel, Blanka Siagło, Dylan Tajl, Liwia Tempczyk, Nico Thiede, Eliza Wojtanowska, Oliwia Wypych, Maja Zasada, Klaudia Ziegert. Prace powstawały pod kierunkiem Katarzyny Swoińskiej (techniki druku artystycznego), Romy Jaruszewskiej (projektowanie graficzne), Małgorzaty Kusyk (publikacje multimedialne), Moniki Walas (rzeźba), Janusza Kozaka (rysunek i malarstwo).