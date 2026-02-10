Akordeonowy duet u franciszkanów

- Serdecznie zapraszamy na recital braci Aleksandra i Sergiusza, pochodzących z Białorusi - informują franciszkanie. Koncert odbędzie się w Auli Domu im. o. Klimuszki.

Na koniec Karnawału, w niedzielę, 15 lutego o godz. 13.00 w Auli Domu im. o. Klimuszki u Franciszkanów w Elblągu opowiedzą swoją historię i w duecie akordeonowym zaprezentują nam utwory m.in. Vivaldiego oraz własne aranżacje. Wstęp oczywiście wolny, ale na zakończenie spotkania będzie możliwość realnego wsparcia edukacji młodych muzyków i zakupu instrumentów dobrowolną ofiarą.