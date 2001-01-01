André Rieu powraca do Kina Światowid z nowym koncertem – „Przetańczyć całą noc!”

Miłośnicy muzyki klasycznej i walców mogą już zacierać ręce – do Kina Światowid zawita wyjątkowa retransmisja najnowszego koncertu André Rieu, zatytułowanego „Przetańczyć całą noc!”. Piąta z sześciu zaplanowanych transmisji już 16 października o godzinie 18.

To niezwykłe widowisko przeniesie widzów w sam środek letniego wieczoru w Maastricht – miasta, które co roku w lipcu staje się sceną spektakularnych koncertów Rieu i jego słynnej Orkiestry Johanna Straussa. Plac Vrijthof zmienia się wtedy w olbrzymią salę balową, gdzie muzyka, taniec i emocje łączą się w jedno, tworząc niezapomniane chwile.

W tym roku wydarzenie nabiera jeszcze większego znaczenia – obchodzimy 200. rocznicę urodzin Johanna Straussa, króla walca i duchowego patrona orkiestry Rieu. Z tej okazji publiczność usłyszy nie tylko ponadczasowy „Nad pięknym modrym Dunajem”, ale też inne klasyczne utwory, przeboje muzyki filmowej i pop w zupełnie nowych aranżacjach.

Na scenie nie zabraknie również gości specjalnych. Wystąpi m.in. młoda i utalentowana Emma Kok, a całe widowisko dla polskiej publiczności poprowadzi Maja Jasińska – flecistka związana z Orkiestrą Johanna Straussa.

Ostatnia transmisja odbędzie się 26 października o godz. 18.

To idealna okazja, by spędzić magiczny wieczór w towarzystwie najbliższych i pozwolić sobie na odrobinę romantyzmu, śmiechu i wzruszeń. Nie trzeba jechać do Holandii, by poczuć atmosferę koncertu pod gołym niebem – wystarczy odwiedzić Kino Światowid i... dać się porwać muzyce.

Bilety można nabyć:

- online – https://bit.ly/bilety_16_10,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.