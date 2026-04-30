W związku z odnowioną wystawą „ Truso. Legenda Bałtyku” w sobotę 9 maja od godz. 10:30 do godz. 12:00 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu odbędą się specjalne warsztaty dla dzieci. Cena biletu 5zł.

Zapraszamy dzieci na fascynujące warsztaty w Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, poświęcone niezwykłemu tematowi „Archeologii smaków i zapachów” w dawnej osadzie Truso. Zajęcia rozpoczną się od zwiedzania odświeżonej po zmianach wystawy „Truso. Legenda Bałtyku”, która wprowadzi uczestników w świat dawnych mieszkańców regionu i ich codziennego życia.

Następnie dzieci przeniosą się w czasy wczesnego średniowiecza, by odkryć, co jedli mieszkańcy Truso, jak przygotowywali posiłki oraz jakich aromatów używali na co dzień. Poznają dawne składniki, przyprawy i metody ich wykorzystywania, a także wezmą udział w angażujących aktywnościach sensorycznych, rozwijających wyobraźnię i zmysły.

Warsztaty łączą naukę z zabawą, pozwalając młodym odkrywcom doświadczyć historii poprzez zapach, smak i działanie. Dzieci stworzą swój własny mini-przepis lub mieszkankę zapachową zamkniętą w małym słoiczku, lub woreczku. Serdecznie zapraszamy.