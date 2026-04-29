Napływają sprzeciwy do planów inwestora

 Wizualizacja inwestycji (materiały inwestora)
Do ratusza napływają wnioski od mieszkańców, sprzeciwiających się budowie nowego osiedla niezgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, a w oparciu o ustawę lex deweloper. Chodzi o teren między ul. Legionów, ks. Tylutkiego i Częstochowską.

Do naszej redakcji Czytelnicy przesyłają pisma, która trafiają także do Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy sprzeciwiają się budowie nowego osiedla na zadach proponowanych przez inwestora, czyli firmę Ekobud. Przypomnijmy, że pierwszy wniosek w tej sprawie, złożony po koniec stycznia, Ekobud z Ostródy wycofał przed jedną z sesji Rady Miejskiej po licznych uwagach mieszkańców, o czym pisaliśmy tutaj. Radni nie mieli więc okazji się nim zająć.

 

Mieszkańcy mają głos

Niedawno do ratusza wpłynął nowy wniosek o lokalizację osiedla mieszkaniowego między ul. Legionów, Częstochowską i ks. Tylutkiego i procedura na podstawie ustawy lex deweloper rusza od początku. Mieszkańcy ponownie mogą zgłaszać swoje uwagi, ponownie też swoje opinie wydadzą uprawnione instytucje. Czas gra tu istotną rolę, bo tylko do 30 czerwca obowiązują przepisy tzw. ustawy lex deweloper, na mocy których to Rada Miejska jest uprawniona do wyrażenia zgody na lokalizację inwestycji mieszkaniowych nawet niezgodnych z planem zagospodarowania przestrzennego. Co się zmieniło nowej wersji inwestora? W poprzedniej miały powstać trzy ośmiokondygnacyjne, w aktualnej – dwa dziewięciokondygnacyjne i jeden o czterech kondygnacjach. Więcej o 5 procent ma być też terenów zielonych.

Zmiany nie przekonują okolicznych mieszkańców, którzy także przy nowej wersji mają swoje uwagi, sprzeciwiając się realizacji inwestycji w tym kształcie.

- Z przedłożonej przez dewelopera dokumentacji graficznej wynika jednoznacznie, że lokale mieszkalne na niższych kondygnacjach zostaną pozbawione naturalnego światła słonecznego. Skala inwestycji oraz jej wysokość wpłyną negatywnie na ład przestrzenny i drożność komunikacyjną całego kwartału Częstochowska – Legionów – Królewiecka – czytamy w jednym z pism, wysłanych do Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Czytelnik uważa też, rezygnacja z zapisanego w planie zagospodarowania przestrzennego parkingu na 400 miejsc postojowych (mają być miejsca garażowe w budynkach), doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego i pozbawi okolicę (w tym pacjentów pobliskiego szpitala) niezbędnych miejsc postojowych. A odstąpienie od budowy zapisanego w planie profesjonalnego zbiornika retencyjnego „przy tak znacznym zagęszczeniu zabudowy - stwarza realne zagrożenie zalewaniem sąsiednich posesji, w tym budynków przy ul. Królewieckiej, Legionów i Częstochowskiej”.

- Tryb „specustawy mieszkaniowej” nie może służyć jako narzędzie do legalizacji projektów budowlanych o charakterze pasożytniczym, które generują zysk dla Inwestora kosztem trwałej utraty standardów życia, dostępu do światła i bezpieczeństwa środowiskowego, w tym hydrologicznego obecnych mieszkańców Elbląga – pisze Czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). Proponuje też, by inwestor swój pomysł zaktualizował, projektując budynki od 5 do 7 kondygnacji, zabezpieczając odpowiednią ilość dróg dojazdowych i miejsc parkingowych naziemnych i podziemnych, a także przedstawił nową koncepcję zagospodarowania terenów zielonych i placu zabawa „z uwzględnieniem bezpieczeństwa środowiskowego i poprawy warunków hydrologicznych”.

Pisma podobnej treści składają również inni mieszkańcy okolicznych budynków.

 

To m.in. planuje inwestor

Inwestor w swojej koncepcji budowy osiedla pisze m.in., że w poziomie piwnic (budynek B1) znajdują się garaże indywidualne z bezpośrednim dostępem z zewnątrz oraz wielostanowiskowa hala garażowa. „Obiekty ze względu na dużą różnicę w terenie wynosząca kilka metrów posadowione zostaną na różnych poziomach. Istniejące ukształtowanie terenu pozwala na zastosowanie w budynku B1 3-kondygnacyjnej hali garażowej z odrębnymi wjazdami. Budynek B2 położny w głębi działki wyposażony zostanie w 2 hale garażowe, natomiast budynek B3 w jedną.

W sumie mają tu być 333 miejsca parkingowe. Liczbę mieszkań określono między 230 a 280. Inwestor zwiększył też o 5 procent powierzchnię terenów zielonych – czytamy w dokumentacji inwestora.

Jedna z działek ma być w pełni przeznaczona na ogólnodostępny teren rekreacyjny. - Na garażach wielostanowiskowych projektuje się stropodach odwrócony pozwalający na wegetację niskiej roślinności i rozporządzenie wody opadowej po terenie inwestycji. Zwiększenie ilości terenów biologicznie czynnych pozwoli na retencję wód opadowych na terenie działki odciążając kanalizacje deszczową. Zieleń podnosi walory estetycznej planowanej zabudowy i powoduje obniżenie temperatur powierzchni szczególnie w okresie letnim – czytamy we wniosku.

 

Czas do 11 maja

Mieszkańcy mają czas na składanie swoich uwag do wniosku (jest dostępny tutaj) do 11 maja. Uwagi można zgłaszać elektronicznie na adres: dua@umelblag.pl lub pisemnie na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.

RG

  • Budować i jeszcze x budować się nie oglądać na malkontentów.
  • Ja proponuję zbudować osiedle wieżowców na Górze Chrobrego. Fantastyczny widok. Obok komenda policji oraz oczywiście centrum handlowe.
  • Budować! Malkontenci zawsze będą. Robi wrażenie ta elbląska zabudowa w tle pomiędzy blokami :)
  • Dosyć tych pato osiedli. Dobrze że tylko do końca czerwca działa ta patologiczna ustawa
  • Wschodnią blokują, tu chcą blokować - potem narzekają wszędzie, że miasto bez przyszłości. To ich życiowy cel - żyć bogato, ale z pracy innych i wszystko niszczyć by było dla nich dobrze, no i wierzyć całym sercem w PIS oczywiście.
  • budowcać mówkow, ce beto-jungle, klocki, ja i tak nie bede tam mieszkał i meczył sie otwierajac balkon a za oknem kwadrat i wokół bloki haha jak wiezienie, kraków - warszwaw - piekne nwoe pato osiedla z kredytem na 30 lat buhahaha powodzenia młodzi; _D
  • to zapewne ironia bo co pieknego jest w blokowiskach? wszedzie bloki, czyjeś okna, bakony, smród petów, szczekanei psów, krzyk idzieciaków, jescze niech w srodke wstawią boiska do ksoza inogi, mini plac zabaw dla dzieci i piekne echo od rana do wieczora na całe osiedle hahah powodzenia w ciszy buhahahahha hahaaaaa
  • Czemy te bloki takie niskie? Postawcie ze 20 pięter, żeby zwiększyć efektywność wykorzystania metrów kwadratowych. Koniecznie wszystko wokół wybetonować. No i oczywiście dużo, jak najwięcej parkingów. Acha zapomniałem - na wąskich drogach dojazdowych typu Częstochowska na każdym skrzyżowaniu obowiązkowo rondo, bo inaczej nikt w lewo nigdy nie skręci. Drogi dojazdowe oczywiście zostawić takiej szerokości jak są, bo przebudowa infrastruktury przekracza możliwości miasta. Drzewa i trawniki zlikwidować
  • Dosyć wykorzystywania, pato ustawy. Dość zapychania miasta gdzie popadnie, po to jest plan zagospodarowania przestrzennego żeby go stosować a nie olewać
    Łomatko(2026-04-29)
  • To wystrzel w kosmos i jedynie spotkasz ET albo Alfa -:)
  • To doskonałe miejsce na uprawę kaciamochy a nie blokowisko
