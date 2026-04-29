Napływają sprzeciwy do planów inwestora

Do ratusza napływają wnioski od mieszkańców, sprzeciwiających się budowie nowego osiedla niezgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego, a w oparciu o ustawę lex deweloper. Chodzi o teren między ul. Legionów, ks. Tylutkiego i Częstochowską.

Do naszej redakcji Czytelnicy przesyłają pisma, która trafiają także do Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy sprzeciwiają się budowie nowego osiedla na zadach proponowanych przez inwestora, czyli firmę Ekobud. Przypomnijmy, że pierwszy wniosek w tej sprawie, złożony po koniec stycznia, Ekobud z Ostródy wycofał przed jedną z sesji Rady Miejskiej po licznych uwagach mieszkańców, o czym pisaliśmy tutaj. Radni nie mieli więc okazji się nim zająć.

Mieszkańcy mają głos

Niedawno do ratusza wpłynął nowy wniosek o lokalizację osiedla mieszkaniowego między ul. Legionów, Częstochowską i ks. Tylutkiego i procedura na podstawie ustawy lex deweloper rusza od początku. Mieszkańcy ponownie mogą zgłaszać swoje uwagi, ponownie też swoje opinie wydadzą uprawnione instytucje. Czas gra tu istotną rolę, bo tylko do 30 czerwca obowiązują przepisy tzw. ustawy lex deweloper, na mocy których to Rada Miejska jest uprawniona do wyrażenia zgody na lokalizację inwestycji mieszkaniowych nawet niezgodnych z planem zagospodarowania przestrzennego. Co się zmieniło nowej wersji inwestora? W poprzedniej miały powstać trzy ośmiokondygnacyjne, w aktualnej – dwa dziewięciokondygnacyjne i jeden o czterech kondygnacjach. Więcej o 5 procent ma być też terenów zielonych.

Zmiany nie przekonują okolicznych mieszkańców, którzy także przy nowej wersji mają swoje uwagi, sprzeciwiając się realizacji inwestycji w tym kształcie.

- Z przedłożonej przez dewelopera dokumentacji graficznej wynika jednoznacznie, że lokale mieszkalne na niższych kondygnacjach zostaną pozbawione naturalnego światła słonecznego. Skala inwestycji oraz jej wysokość wpłyną negatywnie na ład przestrzenny i drożność komunikacyjną całego kwartału Częstochowska – Legionów – Królewiecka – czytamy w jednym z pism, wysłanych do Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Czytelnik uważa też, rezygnacja z zapisanego w planie zagospodarowania przestrzennego parkingu na 400 miejsc postojowych (mają być miejsca garażowe w budynkach), doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego i pozbawi okolicę (w tym pacjentów pobliskiego szpitala) niezbędnych miejsc postojowych. A odstąpienie od budowy zapisanego w planie profesjonalnego zbiornika retencyjnego „przy tak znacznym zagęszczeniu zabudowy - stwarza realne zagrożenie zalewaniem sąsiednich posesji, w tym budynków przy ul. Królewieckiej, Legionów i Częstochowskiej”.

- Tryb „specustawy mieszkaniowej” nie może służyć jako narzędzie do legalizacji projektów budowlanych o charakterze pasożytniczym, które generują zysk dla Inwestora kosztem trwałej utraty standardów życia, dostępu do światła i bezpieczeństwa środowiskowego, w tym hydrologicznego obecnych mieszkańców Elbląga – pisze Czytelnik (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). Proponuje też, by inwestor swój pomysł zaktualizował, projektując budynki od 5 do 7 kondygnacji, zabezpieczając odpowiednią ilość dróg dojazdowych i miejsc parkingowych naziemnych i podziemnych, a także przedstawił nową koncepcję zagospodarowania terenów zielonych i placu zabawa „z uwzględnieniem bezpieczeństwa środowiskowego i poprawy warunków hydrologicznych”.

Pisma podobnej treści składają również inni mieszkańcy okolicznych budynków.

To m.in. planuje inwestor

Inwestor w swojej koncepcji budowy osiedla pisze m.in., że w poziomie piwnic (budynek B1) znajdują się garaże indywidualne z bezpośrednim dostępem z zewnątrz oraz wielostanowiskowa hala garażowa. „Obiekty ze względu na dużą różnicę w terenie wynosząca kilka metrów posadowione zostaną na różnych poziomach. Istniejące ukształtowanie terenu pozwala na zastosowanie w budynku B1 3-kondygnacyjnej hali garażowej z odrębnymi wjazdami. Budynek B2 położny w głębi działki wyposażony zostanie w 2 hale garażowe, natomiast budynek B3 w jedną.

W sumie mają tu być 333 miejsca parkingowe. Liczbę mieszkań określono między 230 a 280. Inwestor zwiększył też o 5 procent powierzchnię terenów zielonych – czytamy w dokumentacji inwestora.

Jedna z działek ma być w pełni przeznaczona na ogólnodostępny teren rekreacyjny. - Na garażach wielostanowiskowych projektuje się stropodach odwrócony pozwalający na wegetację niskiej roślinności i rozporządzenie wody opadowej po terenie inwestycji. Zwiększenie ilości terenów biologicznie czynnych pozwoli na retencję wód opadowych na terenie działki odciążając kanalizacje deszczową. Zieleń podnosi walory estetycznej planowanej zabudowy i powoduje obniżenie temperatur powierzchni szczególnie w okresie letnim – czytamy we wniosku.

Czas do 11 maja

Mieszkańcy mają czas na składanie swoich uwag do wniosku (jest dostępny tutaj) do 11 maja. Uwagi można zgłaszać elektronicznie na adres: dua@umelblag.pl lub pisemnie na adres Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg.