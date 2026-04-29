Pożar w pustostanie przy Robotniczej

Dziś (29 kwietnia) w pustostanie przy ul. Robotniczej doszło do pożaru. Jak się okazało w środku paliły się śmieci. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o dużym zadymieniu wydobywającym się z pustostanu około godz. 14:20. Na miejsce udała się straż pożarna, która szybko zlokalizowała źródło pożaru.

- Dostaliśmy zgłoszenie pożaru pustostanu. W środku nie było żadnych osób poszkodowanych. W środku paliły się śmieci i pozostałości tego obiektu. Podaliśmy jeden prąd wody w natarciu na palące się śmieci wewnątrz obiektu - powiedział dowodzący akcją strażak.

Na miejscu pracowały zastępy z JRG 1 oraz JRG 2, w sumie dwunastu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.