Koniec strajku w GE

Dzisiaj (28 kwietnia) związki zawodowe podpisały porozumienie płacowe z zarządem General Electric – dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. To oznacza koniec trwającego od września strajku w spółce.

Strajk był efektem sporu zbiorowego między związkami zawodowymi a zarządem firmy. W referendum go poprzedzającym, we wrześniu ubiegłego roku, zagłosowało 55 procent uprawnionych pracowników, 90 procent opowiedziało się za strajkiem. Uczestniczyły w nim NSZZ Solidarność i Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników przy GE. Trzeci ze związków działających w firmie - Inżynierów i Techników – podpisał wcześniej porozumienie płacowe w tej sprawie. Protestujący mieli wyższe żądania podwyżek, dlatego strajkowali.

Od września do kwietnia odbyło się kilka akcji strajkowych, cały czas trwały też negocjacje, które zakończyły się dzisiaj (28 kwietnia) podpisaniem porozumienia z zarządem firmy Zgodnie z uzgodnieniami, wynagrodzenie zasadnicze pracowników za 2026 rok wzrośnie o 1000 zł brutto miesięcznie, począwszy od 1 kwietnia. Menadżerowie w porozumieniu z działem HR mogą jednak obniżyć tę kwotę lub nawet jej nie przyznać, jeśli np. dany pracownik złamał dyscyplinę pracy w ostatnim roku, albo jego wynagrodzenie już przekracza poziom określony dla danego stanowiska, czy tez wyniki jego pracy w ostatniej ocenie rocznej zostały określona jako „niespełniające oczekiwań”.

Decyzję w sprawie podwyżek podpisały wszystkie trzy istniejące w GE związki zawodowe, co oznacza koniec strajku w spółce.