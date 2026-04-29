Młodzież debatowała z prezydentem o tym, czy warto zostać w Elblągu

Zostać czy uciekać z miasta? To pytanie, które przyświecało dzisiejszej (29 kwietnia) debacie z udziałem młodych ludzi, którzy zadawali – często trudne – pytania prezydentowi Elbląga. Zobacz zdjęcia z wydarzenia zorganizowanego przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl i Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu.

"Może zostanę w Elblągu, ale.."

- Pochodzę z Elbląga, na studia wybrałem się bo po roku służby wojskowej uznałem, że chcę coś postudiować, czułem, że się uwsteczniam – przyznaje Mateusz Kowzan. - Nie chciałem wyjeżdżać do innego miasta, uznałem, że w Elblągu powinno być dość komfortowo, choć miałem obawy, że uczelnia nie sprosta moim oczekiwaniom, ale myliłem się, jestem zadowolony. Teraz jestem na czwartym semestrze ekonomii na specjalizacji ekonomiki menadżerskiej. Jestem sportowcem, miałem iść na AWF do Gdańska, ale uznałem, że nie chcę się wiązać jedynie ze sportem z uwagi na kontuzje i że trzeba zdywersyfikować życiowe ryzyko. Nie jest wykluczone, że zostanę w Elblągu, ale później zamierzam jednak spróbować dostać się do Szkoły Głównej Handlowej.

Jego kolega z roku dodaje, że myślał o studiach w Gdańsku, ale oszczędność pieniędzy zaważyła na decyzji o pozostaniu w Elblągu.

- Pozytywnie zaskoczyłem się uczelnią, nauka jest bardzo praktyczna – mówi Adrian Szypkowski. - W przyszłości rozważam wyjazd do większego miasta albo nawet za granicę, żeby jakoś te życiowe perspektywy poszerzyć, ale nie wykluczam, że pozostanę w Elblągu. Elbląg podoba mi się jako miasto, ale żeby tu zostać, musiałbym znaleźć rozwijającą pracę.

Przed debatą porozmawialiśmy też ze studentami ANS, między innymi z Braniewa, z Malborka, z Pasłęka. Podkreślają, że aby zostać w Elblągu po studiach, ważne są dla nich takie kwestie jak bezpieczeństwo, dobra praca, a może po prostu ułożenie sobie w tym mieście życia osobistego i rodzinnego.

Praca dominującym tematem

Początkową część debaty poprowadziła Sylwia Bożyk, pełnomocnik prezydenta ds. młodzieży. Bezpośrednio i za pośrednictwem krótkiej ankiety elektronicznej pytała o to, co mogłoby zaważyć na tym, by młodzi zostali w Elblągu, albo... czego im w mieście brakuje. Odpowiedzi znalazły potem odbicie w rozmowie z prezydentem Elbląga Michałem Missanem, którą poprowadził redaktor naczelny portElu Rafał Gruchalski. Najciekawsze były natomiast pytania, które podczas debaty młodzi bezpośrednio zadawali prezydentowi. Trzeba przyznać, że wykorzystali okazję i zagadnień nie brakowało. Najczęstszym była... praca. Między innymi wymogi pracodawców dotyczące stażu czy doświadczenia.

- Pan prezydent mówił o tym, że Elbląg dysponuje miejscami zatrudnienia, dysponuje mieszkaniami, ale nie widać tego dla młodych ludzi – mówiła jedna z uczestniczek debaty. – Mamy dużo takich zakładów, które zatrudniają ludzi na bardzo specyficznej ścieżce zawodowej. Nam brakuje takich miejsc „typowej pierwszej pracy”, na zmywaku, jako barista, żeby to wpisać do papierka.

- Jeżeli chodzi o zatrudnienie u przedsiębiorców, nie mam na to wielkiego wpływu – przyznał prezydent Elbląga. – Mogę natomiast służyć pomocą w swoich jednostkach, w ramach inicjatywy, która by od was wyszła, wypracować jakiś program zatrudnienia, w którym nie będzie wymagany staż pracy – powiedział prezydent.

Zaprosił też młodych do współpracy nad programem zatrudnieniowym w jednostkach UM dla osób, które nie mają stażu pracy, a chcą zdobywać doświadczenie.

Tematów wiele, a jakie będą wnioski?

Podczas debaty poruszono też wątki problemów w elbląskiej ochronie zdrowia, niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych młodych ludzi czy sposobów na spędzanie wolnego czasu, bycia ze sobą, rozwijania pasji. Padło też pytanie o zagospodarowanie budynku po straży pożarnej przy Bema również dla potrzeb młodzieży.

- Będziemy zabiegać o środki norweskie na dofinansowanie tego przedsięwzięcia, żeby zrealizować tam nie tylko kolejne miejsce spotkań młodych, ale też dla organizacji pozarządowych.

Było też trochę np. o komunikacji miejskiej.

- Z Zawady nie mamy bezpośredniego połączenia do Parku Wodnego Dolinka. Inna kwestia, jak dojeżdżam do szkoły, autobusy i tramwaje są co pięć minut, a w późniejszych godzinach trzeba czekać z pół godziny na kolejny – mówiła jedna z uczestniczek spotkania.

Prezydent mówił w odpowiedzi o inwestycjach dotyczących komunikacji, które są teraz realizowane. Zachęcał też do zgłaszania uwag do ZKM.

- Jeśli zgłaszanie uwag do ZKM-u nie zadziała, to na prezydent@umelblag.pl i uruchomimy temat.

Uczestnicy debaty poznali też ofertę Akademii Nauk Stosowanych dotyczącą studiów i zostali zaproszeni do korzystania z nowego działu portElu – Elbląg w rolce. Odbiór debaty i aktywność uczestników w ciągu całego spotkania dobrze rokują na powtórkę wydarzenia – zwłaszcza, że urzędnicy chcą przeanalizować odpowiedzi młodzieży z ankiety i pochylić się nad dyskusjami z samej debaty.