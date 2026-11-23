Axis Mundi. Przestrzeń Środka

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę „Axis Mundi. Przestrzeń Środka.” Karoliny Kardas. Otwarcie odbędzie się w najbliższy czwartek, 26 listopada 2026 roku o godz. 18.00 w krużganku.

Twórczość Karoliny Kardas rozwija się na styku malarstwa, reliefu, obiektu i instalacji przestrzennej. Jej zasadniczym obszarem zainteresowań pozostaje relacja pomiędzy ludzkim ciałem a przestrzenią, materią organiczną a strukturą architektoniczną, naturą a kulturą oraz wnętrzem a zewnętrzem. Wystawa „Axis Mundi. Przestrzeń Środka”, będąca rozwinięciem poszukiwań obecnych w cyklach Axis Mundi, Body Temple i Architeskóra, koncentruje się wokół zagadnienia centrum — punktu orientacyjnego, względem którego człowiek określa własne położenie i organizuje rzeczywistość. Wystawa „Przestrzeń Środka” Kardas podejmuje temat ciała jako miejsca, w którym spotykają się porządki biologiczne, kulturowe i duchowe. Punktem odniesienia jest koncepcja axis mundi — symbolicznej osi świata — oraz motyw pępka jako śladu pierwotnego połączenia i znaku centrum. Organiczne formy, cieliste tonacje i fluorescencyjne barwy, zestawione z geometrycznymi podziałami, tworzą niejednoznaczną przestrzeń na granicy ciała i architektury, natury i konstrukcji. Artystka przygląda się ludzkiej potrzebie ustanawiania własnego centrum, porządkowania świata i podporządkowywania go sobie.

Szczególnego znaczenia nabiera prezentacja wystawy w Galerii EL, mieszczącej się w dawnym kościele. Monumentalna architektura sakralna, historycznie związana z ideą centrum, osi i sacrum, staje się kontekstem dla cielesnych realizacji Kardas. Zderzenie tych dwóch porządków otwiera przestrzeń do refleksji nad relacją ciała i miejsca, materii i duchowości oraz nad współczesnym człowiekiem, który nieustannie na nowo wyznacza własne punkty orientacyjne. Karolina Kardas jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, doktorką w dziedzinie sztuki. Tematem jej prac jest relacja duchowości z cielesnością. Tworzy obrazy, instalacje, obiekty. Laureatka m.in.: Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Elbląga w 2017 roku oraz konkursów: XIII i X Olsztyńskiego Biennale o Medal Prezydenta Olsztyna, Promocje 2017, AleSztuka! 2016. Jej prace były prezentowane na ponad 30 wystawach w Polsce i za granicą.

Dofinansowano ze Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Elbląga