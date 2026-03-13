Bezpłatne bilety do teatru dla seniorów

Po raz kolejny elbląski samorząd będzie wspierał upowszechnianie kultury teatralnej wśród starszych mieszkanek i mieszkańców. Już w marcu seniorzy będą mogli bezpłatnie obejrzeć spektakl „Jentl”.

Bezpłatne bilety na spektakle teatralne dla seniorów były udostępniane w 2025 roku. Z oferty skorzystało około 1200 osób. W ramach tej inicjatywy seniorzy mogli w ciągu roku wybrać się łącznie na 7 spektakli prezentowanych w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród starszych elblążan, dlatego decyzją prezydenta Elbląga Michała Missana będzie on kontynuowany również w 2026 roku.

Tym razem pula bezpłatnych biletów będzie dostępna na spektakl „Jentl” w reżyserii Arkadiusza Klucznika. Przedstawienie odbędzie się 22 marca o godz. 17:00.

„Jentl” to sceniczna adaptacja znanej opowieści o młodej kobiecie, która wbrew obowiązującym zasadom postanawia zdobywać wiedzę zarezerwowaną wyłącznie dla mężczyzn. Aby móc realizować swoje marzenia, bohaterka podejmuje odważną decyzję i przyjmuje nową tożsamość. Spektakl porusza tematy wolności, poszukiwania własnej drogi oraz odwagi w przełamywaniu społecznych barier. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom scenograficznym i muzycznym spektakl łączy tradycję z nowoczesnością, nadając całości świeży i aktualny wymiar.

Darmowe bilety będą dostępne 16 marca w kasie teatru od godz. 10:30. Jedna osoba (powyżej 60. roku życia) może odebrać jeden bezpłatny bilet za okazaniem dokumentu tożsamości. Liczba darmowych wejściówek jest ograniczona.