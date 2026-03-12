Ciało mężczyzny przy Nowodworskiej

- Mężczyzna często korzystał z noclegu w Domu dla Bezdomnych. Na miejscu odnalezienia jego ciała pracowali policjanci i prokurator. Nie stwierdzono udziału osób trzecich. O tym, czy będzie wykonywana sekcja zwłok mężczyzny, zdecyduje prokurator - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.