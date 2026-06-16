„Bliżej siebie”. Warsztaty uważności dla kobiet

Biblioteka Lokomotywa zaprasza we wtorek, 30 czerwca, o godz. 16:00 na wyjątkowe warsztaty uważności skierowane do kobiet, które na co dzień poświęcają swoją energię innym, a rzadziej znajdują czas dla siebie. Obowiązują zapisy.

Spotkanie będzie okazją do zatrzymania się na chwilę, złapania oddechu, wsłuchania się we własne potrzeby i odzyskania kontaktu z tym, co ważne. W bezpiecznej, kameralnej atmosferze uczestniczki będą mogły twórczo wyrazić siebie poprzez intuicyjny kolaż, który stanie się osobistą mapą potrzeb, marzeń i wartości. Warsztaty poprowadzi Katarzyna Mikołajczak-Niemczuk – pedagog, arteterapeutka, job coach, poetka i malarka, od ponad dwudziestu lat związana z edukacją, rozwojem osobistym i działalnością artystyczną.

Jak zapowiada prowadząca:

„Na tym spotkaniu możesz na moment wyjść z roli supermenki, która zawsze daje radę po to, by zobaczyć siebie nie przez pryzmat tego, co w Tobie delikatne, zmęczone, potrzebujące troski, spokoju i oddechu. W atmosferze kobiecego kręgu, w kameralnej i bezpiecznej przestrzeni, już nie musisz niczego i nikomu nic udowadniać. Usłyszysz to, co w Tobie ciche i pomijane, odzyskasz kontakt z własnymi potrzebami, twórczo wyrazisz siebie poprzez intuicyjny kolaż. To właśnie ten kolaż stanie się Twoją osobistą mapą powrotu do siebie, do tego, czego potrzebujesz, za czym tęsknisz i co chcesz pielęgnować w swojej codzienności. Nie potrzebujesz żadnych zdolności artystycznych. Wystarczy Twoja obecność i gotowość, by dać sobie chwilę. To będzie czas łagodności, uważności i kobiecego wsparcia.”

Więcej informacji i zapisy: Lokomotywa, ul. Ogólna 59, tel. 55 625 60 90