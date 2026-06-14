Piekarczyk po raz siedemnasty. Zobacz zdjęcia!

14 czerwca odbył się już XVII Elbląski Bieg Piekarczyka. Zobacz zdjęcia z największej imprezy biegowej w Elblągu. Na listach startowych znalazło się prawie 2700 osób z całej Polski a także spoza granic naszego kraju.14 czerwca odbył się już XVII Elbląski Bieg Piekarczyka. Na listach startowych znalazło się prawie 2700 osób z całej Polski a także spoza granic naszego kraju. Zobacz zdjęcia naszej fotoreporterki i fotoreportaż od Czytelnika.

Tradycyjnie już odbył się bieg główny na dystansie 10 km i o połowę krótszy bieg towarzyszący. Co przed startem mówili zawodnicy?

- Samopoczucie mam naprawdę bardzo dobre, bez ciśnienia, bez oczekiwań, chcę po prostu wystartować – biegam amatorsko. To mój drugi raz na tym biegu po pięciu latach przerwy. Wróciłem, żeby mieć takie poczucie, że nie biegnie się samemu, żeby tak uczciwie sprawdzić swój czas. U mnie sportowo cały czas coś się dzieje. Dziś biegnę 10-kilometrową trasę. Co jest fajnego w bieganiu? Można to robić kiedy się chce i z kim się chce, nie jest niezbędne towarzystwo jak w sportach drużynowych. Po prostu zakładasz buty, wychodzisz i lecisz – mówi Damian Brzeziński z Suchacza.

- Jest dobrze, na pewno nie będzie dziś gorąco – zwraca uwagę na deszczową aurę kolejny nasz rozmówca, Sebastian Bal. – Biegam sporadycznie, fajne jest w nim wyluzowanie, zostawienie wszystkiego za sobą. Biegam w słuchawkach, a co w niech leci? Różnie, Bon Jovi, Metallica, AC/DC, albo jakieś polskie kawałki, nie mam tego jakoś sprecyzowanego. To chyba mój drugi bieg Piekarczyka, nie mam ambicji na jakiś konkretny czas, chcę po prostu sobie przebiec.

Kolejna nasza rozmówczyni jest z Elbląga, a na bieg przyjechały do niej koleżanki ze Szczytna. Jak się przygotowywały?

– Zjadłyśmy żel, ryż z bananem i miodem (śmiech), no a wcześniej trenowałyśmy. W tym tygodniu chyba trzy razy byłyśmy biegać. W bieganiu fajne jest to, żeby się odstresować i ... pogadać. Jest taki reset umysłowy, bieganie jest dobre dla zdrowia i ciała – mówią.

fot. Anna Dembińska

Jak przyznają ze śmiechem biegaczki, biega się też po to, żeby na co dzień móc... zjeść więcej ciastek.

Kolejna pani, z którą rozmawiamy, nie jest zadowolona, w przeciwieństwie do niektórych biegaczy, z nieco deszczowej aury.

- Dla mnie pogoda jest okropna do biegania, ale to lepsze niż upał – przyznaje – Dominika Wilińska-Bartosik z Cedrów Wielkich. – Czemu zaczęłam biegać? Bo we krwi mam od dziecka rywalizację, biję właśnie rekordy i daje mi to dużą satysfakcję. Nie muszę wygrać ze wszystkimi, tylko ze sobą. Żebym dziś wróciła do domu i była zadowolona to 5 km, które biegnę, chciałabym zrobić w 28 minut.

Podczas tegorocznej imprezy odbywa się też Mini Bieg Piekarczyka dla dzieci z rywalizacją na dystansach od 50 m do 600 m. Zaplanowano też wydarzenia towarzyszące: w przededniu biegu na Placu Jagiellończyka wystąpili didżeje, przygotowano strefę gastronomiczną, atrakcje dla rodzin, animacje dla dzieci itd.

Przypomnijmy - historia Biegu Piekarczyka w Elblągu ma swój początek w 2009 roku.

„Premierowy Elbląski Bieg Uliczny Piekarczyka wykazał, że impreza, jeśli zostanie utrzymana, może stać się produktem promocyjnym Elbląga. W sobotnich biegach najwięcej było elblążan, ale nie zabrakło zawodniczek i zawodników z innych regionów kraju, a także z Litwy, Kenii i Francji. W biegu głównym triumfował Krewa Cosmas Mutuku z Kenii” (...) W opinii uczestników biegów i obserwujących zmagania sportowe elblążan, była to ciekawa, godna kontynuacji w przyszłości impreza sportowa. – podawała wówczas Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl.

Dodajmy, że w głównym biegu na niespełna 10 km rywalizowało wtedy 80 panów, a w biegu na nieco ponad 4 km 27 pań...

Wyniki tegorocznego biegu są tutaj:

https://elektronicznezapisy.pl/event/14536/results.html

Wśród panów na 10 km triumfował Dmytro Didovodiuk z Leszna (00:31:35.79), wśród pań Sviatlana Sanko z Grudziądza (00:37:32.62). Na 5 km odpowiednio Marcin Konieczny z Kieźlin (00:16:05.38) i Sara Binerowska z Gdańska (00:20:30.63).