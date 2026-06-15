Jeże rozjeżdżane na potęgę. Jest pomysł, co z tym zrobić

Władze miasta deklarują, że jeszcze w tym roku w newralgicznych miejscach w Elblągu zamontowane zostaną tablice informacyjne, zwracające uwagę kierowców na jeże. To między innymi efekt zgłoszeń od mieszkańców, również do naszej redakcji, o licznych przypadkach rozjeżdżania tych pożytecznych zwierząt na ulicach.

Jedna z naszych Czytelniczek niedawno poinformowała naszą redakcję o licznych przypadkach rozjeżdżania jeży przez kierowców na ul. Giermków. – Wyjątkowo dużo jeży przechodzi tą ulicę, kierowcy je rozjeżdżają, widok jest bardzo przykry. Obok jest szkoła, dzieci to wszystko widzą. Jeże są piękne, napiszcie proszę, uczulcie kierowców, by na tej ulicy zwalniali. Dzwoniła i pisałam do Urzędu Miejskiego w sprawie postawienia znaku, ale niestety bez echa – napisała do nas Czytelniczka.

Jak się okazuje, urzędnicy wsłuchali się w głos mieszkańców.

- Pilotażowo jeszcze w tym roku w Elblągu zostaną zamontowane pierwsze tablice informacyjne zwracające uwagę kierowców na występowanie jeży. W pierwszej kolejności pojawią się one w pobliżu jezdni na ulicach, gdzie obserwowana jest intensywna migracja tych zwierząt. Lokalizacje zostały wskazane m.in. przez samych mieszkańców, którzy na co dzień obserwują miejsca szczególnie narażone na kolizje drogowe z udziałem jeży. Ul. Giermków jest również brana pod uwagę w tym pilotażowym działaniu – napisał w odpowiedzi na nasze pytania Jacek Żukowski z referatu prasowego Biura Prezydenta Miasta. I dodaje: - Warto podkreślić, że migracje jeży przez drogi i chodniki są zjawiskiem powszechnie obserwowanym na terenie całego miasta. W związku z tym Urząd Miejski przygotowuje również kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą wspierania i ochrony jeży. Będzie ona skierowana przede wszystkim do kierowców, których chcemy uwrażliwić na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w godzinach wieczornych i nocnych, kiedy zwierzęta te są najbardziej aktywne.

Dodajmy, że od 2024 roku elbląski samorząd montuje domki dla jeży. Dotychczas takie budki zostały postawione m.in. przy ul. Płk. Dąbka 213, ul. Szarych Szeregów 27–30 oraz ul. Wiejskiej 24. W tym roku kolejne dwa schronienia pojawiły się przy ul. Legionów 26 i 28.

- Apelujemy również do zarządców nieruchomości oraz mieszkańców o tworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni dla jeży w obrębie osiedli i terenów zielonych. Zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków bytowania może przyczynić się do ograniczenia ich konieczności przemieszczania się przez ruchliwe ulice, a tym samym zwiększyć ich bezpieczeństwo – dodaje Jacek Żukowski.

O podobnej sprawie pisaliśmy na portElu trzy lata temu. Wówczas temat nie zyskał zainteresowania urzędników.