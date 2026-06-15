Wózek inwalidzki na brzegu, strażacy przeszukali rzekę (aktualizacja)

Fot. RG

Przed godziną 6 strażacy odebrali zgłoszenie o wózku inwalidzkim pozostawionym na brzegu rzeki Elbląg. Na miejsce skierowano nurków, którzy przeszukali dno rzeki. Policja sprawdza, czy nie doszło tu do tragedii. Zobacz zdjęcia

- Prawdopodobnie osoba niepełnosprawna wpadła do rzeki. Na miejscu pracują strażacy i policjanci - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Aktualizacja. Na szczęście do tragedii nad rzeką nie doszło. Po kilku godzinach przerwano akcję poszukiwawczą. Policja ustaliła, że wózek należy do jednego z bezdomnych mężczyzn, któremu nic poważnego się nie stało. Nie wiadomo, jak wózek trafił nad rzekę. Fot. RG

RG