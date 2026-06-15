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Wózek inwalidzki na brzegu, strażacy przeszukali rzekę (aktualizacja)

 Elbląg, Wózek inwalidzki na brzegu, strażacy przeszukali rzekę (aktualizacja)
Fot. RG

Przed godziną 6 strażacy odebrali zgłoszenie o wózku inwalidzkim pozostawionym na brzegu rzeki Elbląg. Na miejsce skierowano nurków, którzy przeszukali dno rzeki. Policja sprawdza, czy nie doszło tu do tragedii. Zobacz zdjęcia

- Prawdopodobnie osoba niepełnosprawna wpadła do rzeki. Na miejscu pracują strażacy i policjanci - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

 

Aktualizacja. Na szczęście do tragedii nad rzeką nie doszło. Po kilku godzinach przerwano akcję poszukiwawczą. Policja ustaliła, że wózek należy do jednego z bezdomnych mężczyzn, któremu nic poważnego się nie stało. Nie wiadomo, jak wózek trafił nad rzekę.

  Elbląg, Wózek inwalidzki na brzegu, strażacy przeszukali rzekę (aktualizacja)
Fot. RG

RG

A moim zdaniem...

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A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Po prostu nie tylko on ma dość takiego życia !
  • Na spotted elbląg ostatnio pisali, że ten wózek stał na Tysiąclecia. Policja nie była nim zainteresowana, a gościa zgarnęło pogotowie na Sor
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    10
    2
    alamakota(2026-06-15)
  • Ten wózek w zeszłym tygodniu stał na parkingu przy ulicy Wigilijnej, stał cały dzień. Wstawiliśmy go do klatki żeby czasami nie został zdewastowny przez jurnych młodzieńców; -) Poiadomilismy straż miejską, oni z natłoku spraw odesłali nas pod 112,tam policja z natłoku spraw i braku przestępstwa do straży miejskiej. Błedne koło..... Wózek koniec końców wylądował przed śmietnikiem bo zasmrodził klatkę odorem moczu, a skończył w kanale, taka to historia bezpańskiego wózka. Właściciel ponoć był zabrany przez karetkę a wózka z wiadomych powodów już nie zabrano...
  • Pijanym brakowało zabawy i trafił się wózek. Rozwiązanie zagadki.
  • Po co się pytam? Było zgłoszenie, że ktoś wpadł do wody, bądź zaginął? Jaki jest sens poszukiwań? Kogo, gdzie, na jakim obszarze? Czy dowódca akcji nie ma nic między nogami i nie potrafi merytorycznie przeciwstawić się szefowi? Mówię przede wszystkim o strażakach. Jeśli w okolicy nikogo żywego w wodzie lub jej okolicach nie widać, to cała akcja nie ma sensu i jest robiona pod publikę.
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    10
    3
    Pozerstwo(2026-06-15)
  • ile Nas będą kosztować bezsensowne poszukiwania, zamiast reagować na informację od mieszkańców lepiej wysłać nurków. Kpina, kto jest za to odpowiedzialny skoro były zgłoszenia od mieszkańców???
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    17
    3
    Łomatko(2026-06-15)
  • @SieMa75 - Oky. Ale czy myślicie że jest choć jedno miasto, państwo które zbiera wszystko bo jest zgłoszenie ? Nie mają magazynów do zbierania śmierdzących wózków i to jest logiczny dla myślących. Osoba która żali się że nie zareagowali robi to pod publikę by skłócić ludzi i winić rządzących a mogła ten wózek umyć pod prysznicem i zabezpieczyć z chęcią pomocy innym ale nie lepiej robić szum i udawać dobrego, pomagającego !
  • Wózek nie spadł z księżyca - są kamery uliczne to można prześledzić jak tam się znalazł.
  • Ten miejski monitoring to pic na wodę. Gdy dojdzie do jakiegoś wypadku to się okazuje że nawet ten miejski monitoring nic nie widział. W tym mieście uśmiechniętych Tak właśnie kończą rozczarowani wyborcy.
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    17
    7
    Głębokie zaniepokojenie(2026-06-15)
  • @Głębokie zaniepokojenie - Rozczarowani wyborcy pokazali na kim się zawiedli
  • Ostatnio ten gościu na wózku byl za Borysem na fabrycznej on leżał na ziemi a wozek stal obok wiec tak wszyscy sie tymi bezdomnym interesują ze czlowiek idzie z dzieckiem a gościu bez nóg leży na.. na ziemi Hashtagi: #Haha
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    1
    2
    Czarnulka.(2026-06-15)
  • @Głębokie zaniepokojenie - Porzucają stary, zniszczony wózek inwalidzki? Czyli jest was niewielu. A ty co zamierzasz, ano nic dalej wypisywać nic nie znaczące komentarze.
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